Falleció el 23 de abril a los 85 años y fue despedida por su hijo Pedro Haces Barba, su nieto Pedro Haces Lago, así como familiares y figuras del ámbito político y empresarial

La señora Piedad Ángela Barba Hernández fue despedida en una emotiva ceremonia por sus familiares y amigos, que la recordaron como el corazón de la familia y ejemplo de fortaleza.

La señora Barba Hernández falleció el pasado 23 de abril a los 85 años y fue despedida con gran emoción por su hijo, el diputado federal Pedro Haces Barba; su nieto, el diputado local Pedro Haces Lago, así como sus familiares y empresarios y políticos del país.

Doña Piedad nació en España el 1 de marzo de 1941 y llegó a vivir a México en 1962. Aquí contrajo nupcias con don Pedro Haces Cué y Robledo, empresario avecindado en la alcaldía de Tlalpan, donde formaron su hogar y que inició su carrera fundando varios restaurantes.

Producto de este matrimonio nacieron Pedro y Fernando Haces Barba, quienes fueron muy cercanos a su madre, junto con sobrinos y nietos, que la recuerdan con cariño.

Con una familia fuertemente ligada a la actividad taurina, a doña Piedad se le veía en corridas de toros y en los eventos sociales de la familia.

La señora Piedad dedicó su tiempo a cuidar a su familia y desde el fallecimiento de su esposo en 2002, se convirtió en un pilar importante de la familia donde se le trataba con gran cariño.

Al despedirse de su madre, el diputado Pedro Haces Barba la describió como una gran madre, hermana, suegra y abuela, destacando el papel fundamental que su madre tuvo en su vida personal y profesional, así como el legado de valores que le dejó.

“Con profundo dolor en el corazón, hoy me despido de mi madre, Piedad Barba Hernández. Gracias por darme la vida, por tu amor incondicional y por cada enseñanza que sembraste en mí. Fuiste una gran madre, hermana, suegra y abuela; mi guía, mi fortaleza y mi mayor ejemplo. Todo lo que soy lleva tu esencia y tu cariño. Descansa en paz, mamá. Vuela en lo más alto del cielo”, escribió en un mensaje difundido públicamente.

Con profundo dolor en el corazón, hoy me despido de mi madre, Piedad Ángela Barba Hernández.



Gracias por darme la vida, por tu amor incondicional y por cada enseñanza que sembraste en mí. Fuiste una excelente madre, hermana, suegra y abuela, mi guía, mi fortaleza y mi mayor… pic.twitter.com/AsTf8Vmcjy — Pedro Haces (@PedrohacesO) April 23, 2026

El diputado local Pedro Haces Lago se despidió también de su abuela, quien, dijo fue su guía y su maestra de la vida.

“Querida abuela: Esto no es una despedida, porque diario te tendré en mi pensamiento, oración, alma y mente. Gracias por enseñarme a ser fuerte, por enseñarme que la vida no es fácil y que hay que vivirla feliz, cada quien a su forma. Gracias por esos abrazos, por tu cariño, tus consejos y tus regaños.

Gracias por esa sopa de la abuela que todas las Navidades me cocinabas; por esas papillas de cuando era pequeño, que siempre me platicaste y prometiste hacérselas a mis futuros hijos. Hoy estás donde tanto querías: junto a mi abuelo Pedro. Siempre estarás en mí”, dijo el legislador en tono emotivo.

A las condolencias se sumaron miembros de la clase política, empresarios, personalidades del ámbito taurino y del espectáculo.