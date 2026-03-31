Despojo de inmuebles en la CDMX: estos fueron los resultados de los operativos

El despojo de viviendas, terrenos y locales continúa extendiéndose en la Ciudad de México mediante la ocupación ilegal de inmuebles, el cambio de cerraduras y el ingreso por la fuerza. Tan sólo entre el 23 y el 27 de marzo, el gobierno capitalino intervino en 14 casos en ocho alcaldías, con saldo de seis inmuebles restituidos a sus propietarios, cuatro predios asegurados, tres entregas de bienes y un reenfajillamiento para evitar nuevas invasiones.

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Los operativos se desplegaron en inmuebles ubicados en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Coyoacán, donde las autoridades atendieron denuncias por invasión de predios, ingreso sin autorización, cambio de cerraduras, ocupación violenta y posibles intentos de apropiación ilegal de viviendas, locales y terrenos, informó la secretaría de Gobierno.

De acuerdo con la dependencia a cargo de César Cravioto, en varios de los casos, las personas afectadas habían perdido el acceso a sus casas, departamentos, terrenos o locales luego de que terceros ingresaran sin autorización y tomaran posesión de los inmuebles.

Señaló para la realización de los operativos participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Policía de Investigación, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, de la Fiscalía capitalina, así como personal de las alcaldías donde se implementaron los operativos para recuperar los predios y con el objetivo de restituirlos a quienes acreditaron legalmente su propiedad o posesión.

Detalló que, de las 14 intervenciones efectuadas durante la semana, seis concluyeron con la devolución del inmueble a sus dueños o poseedores legítimos. En otros cuatro casos, los predios quedaron bajo aseguramiento ministerial debido a que continúan integrándose carpetas de investigación por el delito de despojo.

Además, se realizaron tres entregas de menaje, es decir, la devolución de muebles y pertenencias a las personas afectadas, y un reenfajillamiento, medida utilizada para volver a colocar sellos de resguardo en un inmueble donde existía riesgo de reocupación.

La Secretaría de Gobierno capitalina, señaló que, una vez recuperados algunos inmuebles, fue necesario soldar puertas, reforzar accesos y colocar nuevos sellos para impedir que los predios fueran nuevamente ocupados mientras siguen los procesos judiciales.

Durante los operativos también se localizaron niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y animales de compañía dentro de algunos inmuebles intervenidos, por lo que se activó la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y de la Brigada de Vigilancia Animal para brindar atención y resguardo.

Finalmente, el gobierno capitalino sostuvo que este tipo de operativos busca impedir que las ocupaciones ilegales se consoliden y frenar un delito que, en distintos puntos de la ciudad, afecta a familias que pierden temporalmente el control de su patrimonio mientras enfrentan procesos legales para recuperarlo.