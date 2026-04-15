Los primeros sondeos colocan a la diputada Diana Sánchez Barrios como la principal favorita dentro de Morena para esa posición

Mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y el diputado Arturo Ávila están enfrascados en una disputa, la diputada local Diana Sánchez Barrios parece aventajar en la contienda interna de Morena para esa alcaldía, que se disputará codo a codo en las elecciones de junio de 2027.

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La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente aparece en una buena posición en la encuesta que efectúa C&E Research, quien de acuerdo a su información ubica a Sánchez Barrios como la política con más respaldo en la citada demarcación en estos momentos.

En su última encuesta municipal rumbo a la alcaldía Cuauhtémoc, C&E Research proyectó que la citada representante popular encabeza las preferencias dentro de Morena rumbo a los próximos comicios.

Con el 30.3 por ciento de las preferencias, Diana Sánchez Barrios se posiciona como puntera dejando en el camino a siete morenistas para la alcaldía Cuauhtémoc; su contrincante político más cercano tiene el 18.2 por ciento de preferencias, en este caso Ricardo Peralta Saucedo, y con 14.1 por ciento Arturo Ávila Anaya.

A la pregunta “En el caso de Morena, ¿cuál de estos personajes consideras que debería ser el candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc?”, la diputada Sánchez Barrios sobresalió con una ventaja de 12 puntos de su más cercano contendiente, el delegado de Morena en Tlaxcala, Ricardo Peralta Saucedo, y le aventaja más de 16 puntos al diputado federal Ávila Anaya.

La encuesta apunta que de ser Diana Sánchez la candidata de Morena obtendría el 30.2 por ciento de los votos; solo 8 puntos debajo de la actual alcaldesa, Alejandra Rojo de la Vega, que tiene el 38.4 por ciento de las preferencias.

En tercer sitio se colocaría MC, si su candidato fuera Gibrán Ramírez con el 13.6 por ciento de los votos, y el PRI con Grecia Jiménez obtendría 6.1 por ciento.

En la simulación de escenarios, si el candidato de Morena fuera Ricardo Peralta obtendría 27.4 por ciento de las preferencias; pero si el partido guinda se decantara por Arturo Ávila tendría 24.8 por ciento; en ambos casos, Rojo de la Vega los aventajaría con el 36.4 por ciento de los votos.

A poco más de un año de los comicios, la alcaldía Cuauhtémoc tiene como favorito por partido a Morena con el 38.5 por ciento de los posibles votos; mientras que el PAN, que actualmente gobierna con Alejandra Rojo, tiene el 23.6 por ciento; la sigue MC con el 12.1 por ciento; PRI con el 7.6 por ciento y PT con el 4.5 por ciento.

La encuesta se levantó el 13 de abril del presente año y se realizaron 500 entrevistas vía telefónica robotizada con muestreo probabilístico aleatorio dentro del municipio de Cuauhtémoc. Cuenta con un margen de error de más menos 4.38 por ciento y tiene un intervalo de confianza del 95 por ciento.