Destaca IECM importancia de las Comisiones de Participación Comunitaria

Destaca consejera que sirven como vínculo entre la ciudadanía y las autoridades de las alcaldías

Las Comisiones de Participación Comunitaria son órganos de representación vecinal que contribuyen a la organización comunitaria y al fortalecimiento de la participación ciudadana en la Ciudad de México, aseguró la consejera Sonia Pérez Pérez.

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Estas comisiones están integradas por vecinas y vecinos electos por su comunidad, quienes, de manera honorífica, representan a su unidad territorial para fomentar la organización comunitaria y servir como vínculo entre la ciudadanía y las autoridades de las alcaldías.

Asimismo, detalló que estas comisiones se integran por nueve personas que permanecen tres años en el cargo y pueden ser reelectas, además de que su conformación debe cumplir con el principio de paridad de género, a fin de garantizar una participación equilibrada entre mujeres y hombres.

Dejó en claro que quienes integran las Copaco no reciben un salario, no forman parte del gobierno ni ejecutan obras públicas, sino que actúan como representantes vecinales honoríficos que ayudan a organizar a la comunidad, difundir información y canalizar inquietudes colectivas ante las autoridades competentes.

En este contexto, la consejera enfatizó que las Copaco no son autoridades ni manejan recursos públicos, sino que actúan como un vínculo entre la comunidad y la alcaldía, organizan a las y los vecinos y llevan las preocupaciones colectivas para buscar soluciones.

Durante la charla, también abordó la importancia del Presupuesto Participativo como mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide el destino de recursos públicos para la realización de proyectos comunitarios en sus colonias, destacando que muchas iniciativas comunitarias surgen del compromiso de vecinas y vecinos que buscan mejorar su entorno.

El diálogo con estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 de la UNAM buscó interesarlos en los asuntos públicos y en las distintas formas de participación ciudadana, ya que involucrarse en la vida comunitaria contribuye al fortalecimiento del tejido social y el bienestar colectivo.