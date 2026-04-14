Destaca Sheinbaum creación escuela para formar mandos de seguridad

Se puso en marcha una Escuela de Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad para formar secretarios de seguridad estatales y municipales. El programa busca profesionalizar perfiles y reforzar la coordinación institucional en todo el país

Con el objetivo de formar a los futuros secretarios de seguridad de estados y municipios, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una Escuela de Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad, como parte de la estrategia federal para fortalecer la estructura operativa en todo el país.

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La mandataria explicó que la iniciativa surge ante la falta de perfiles especializados en seguridad pública. Señaló que gobernadores han solicitado recomendaciones para ocupar esos cargos, lo que evidenció la necesidad de establecer un sistema de formación institucional.

El programa contempla la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, además de coordinación con fiscalías estatales. La formación busca consolidar una operación conjunta entre niveles de gobierno.

Sheinbaum indicó que los criterios de ingreso estarán centrados en honestidad, profesionalismo y conocimiento operativo. El plan académico incluye organización territorial en cuadrantes, cercanía policial, funciones de seguridad pública y derechos humanos.

La presidenta precisó que la asistencia a la Escuela de Mandos no será obligatoria para los titulares en funciones. Sin embargo, el objetivo es crear una base de cuadros capacitados para asumir responsabilidades en estados y municipios con estándares definidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el modelo integrará buenas prácticas de corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de consolidar perfiles en investigación, inteligencia y proximidad social. Añadió que la formación estará orientada al servicio público, disciplina y coordinación interinstitucional en materia de seguridad.