Detención de “El Jardinero” golpea estructura del CJNG: Sheinbaum

La presidenta calificó la captura de Audias Flores Silva en Nayarit como un golpe relevante a ese grupo delictivo, al derivar de inteligencia y coordinación federal, con impacto en la operación del cártel

Al pronunciarse sobre la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida en Nayarit, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como un golpe importante contra esa organización.

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“Son detenciones muy relevantes que muestran la coordinación del gabinete de seguridad y el avance de la inteligencia en el país”, declaró la mandataria al referirse al operativo.

La captura se produjo como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre dependencias federales de seguridad, en un contexto en el que el gobierno reporta acciones enfocadas en estructuras delictivas.

Durante la conferencia matutina, la presidenta señaló que la estrategia de seguridad no se limita a detener liderazgos, sino a debilitar las redes operativas de los grupos criminales.

Indicó que la captura de perfiles vinculados a actividades de extorsión, tráfico de drogas y otros delitos impacta en la capacidad operativa de estas organizaciones.

Sheinbaum evitó dar detalles específicos del operativo al señalar que existen investigaciones en curso que no deben comprometerse y que más tarde se llevaría a cabo una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

La detención se considera relevante por la cercanía de Flores Silva con la cúpula del CJNG y su presunta participación en operaciones clave del grupo.

Tras la detención, se reportaron bloqueos y hechos violentos en Nayarit, lo que refleja la reacción inmediata de la organización ante la acción de las autoridades.

El gobierno federal mantiene seguimiento a la situación en la entidad mientras continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y alcances del operativo.