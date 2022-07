Detencion de lider de la Columna causa bloqueos en carretera de Tamaulipas

POR EDUARDO VIZCARRA.

HIDALGO Tamaulipas,- Luego de la detención ayer por la tarde de Octavio Leal Moncada en Monterrey Nuevo León integrantes de integrantes de esta organización de cinco municipios de la zona centro de Tamaulipas bloquearon la carretera Victoria a la Sultana del Norte en ambos sentidos lo que originó largas filas de automóviles y trailers.

El cierre de la carretera obligó a los elementos de la Guardia Nacional exhortar a los viajeros a tomar rutas alternas para evitar retrasos en la llegada a sus destinos.

Durante una concentración masiva en el ejido ‘Plan de Ayala’, los líderes de la organización que agrupa a los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, San Nicolás y Padilla, acusaron que la Policía Estatal impidió la marcha que se dirigía a Ciudad Victoria.

“Estamos aquí todos demostrando unidad para exigir la libertad de Octavio Leal. Nuestra lucha es justa; que escuchen los medios, el Gobierno del Estado no quiere a gente como el líder Octavio Leal, (el Gobernador) bien sabe que nosotros no somos del Gobierno, somos del pueblo”, expresó la ex diputada local Nohemí Estrella.

El Palacio de Gobierno, el Congreso de Tamaulipas así como la casa de gobierno se encuentran blindadas por patrullas y elementos de la policía estatal