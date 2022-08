Determinará Corte incorporación de GN a Sedena: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: @GN_MEXICO_

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien defina la constitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina expresó que esta iniciativa pasará por el mismo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Anticipó que los partidos de oposición bloquearán la iniciativa, por lo que propondrá la modificación de las leyes secundarias de este cuerpo de seguridad.

Dijo que al no tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión promoverá el cambio a la Constitución con sus partidos aliados, Morena, PT y PVEM.

Indicó que con la mayoría simple en el Legislativo se podrían impulsar los cambios legales a las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley, pero voy a hacer lo mismo que hice a la reforma a ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí mayoría de votos en la Cámara y el Senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

“Si no se aprueba la reforma constitucional, se aprobará la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho de que van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso”, acotó.