Detienen a José “N”, operador del CJNG ligado al Mencho en Jalisco

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Tlajomulco, Jalisco, a José “N”, alias “Pepe”, operador logístico del CJNG vinculado al Mencho

Este domingo, la V Región Militar informó sobre la detención de José “N”, alias “Pepe”, señalado como una persona clave relacionada con la captura de “El Mencho”. Los hechos ocurrieron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante patrullajes terrestres realizados por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde La Mojonera, Jalisco, José “N” es considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades señalan que su papel dentro de la organización lo colocaba como una figura relevante en la estructura operativa del grupo criminal.

Operativo y aseguramientos

Según la información difundida por la V Región Militar, el detenido habría sido la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hacia Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, lo que lo vincula con movimientos clave dentro de la organización.

Tras su captura, a José “N” le fueron asegurados droga, armamento y un vehículo. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEMDO en Guadalajara, donde se llevarán a cabo las investigaciones, peritajes correspondientes y la determinación de su situación jurídica.