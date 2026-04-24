El contraalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana, señalado por delincuencia organizada vinculada al tráfico ilegal de hidrocarburos y como presunto líder de una red dedicada al contrabando de combustibles, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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La captura no fue un operativo aislado. Se trató del cierre de una investigación que se extendió durante meses y que involucró el cruce constante de datos entre agencias de seguridad de México, Argentina y Estados Unidos. Esa coordinación permitió ubicarlo fuera del país, seguir sus desplazamientos y finalmente concretar su detención en territorio argentino.

Farías Laguna mantiene un vínculo familiar con José Rafael Ojeda Durán, quien estuvo al frente de la Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al ser su sobrino político.

De acuerdo con la información oficial, sobre el contraalmirante pesaba una orden de aprehensión en México y una notificación roja de Interpol, instrumento que permitió activar su búsqueda internacional. Las indagatorias lo identifican como parte central de una estructura criminal dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustibles.

En el operativo participaron la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República -a través de Interpol México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada– y el Centro Nacional de Inteligencia. La intervención de autoridades argentinas fue clave para ejecutar la captura.

Al momento de su detención, Farías Laguna portaba documentación falsa. Su arresto se realizó con fines de extradición, por lo que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos en su contra.

El Gobierno de México señaló que este caso refleja el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad y el seguimiento a redes delictivas vinculadas al mercado ilegal de hidrocarburos.