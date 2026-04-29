Dos menores y sus padres fueron hallados sin vida al interior de su domicilio

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la policía municipal de Atizapán de Zaragoza, se logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una célula criminal vinculada al asesinato de los cuatro miembros de la familia Cejudo Berrios, cuyos cuerpos fueron hallados en su domicilio de la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco.

LEE ADEMÁS: ¿Quién es Erika María N, la suegra señalada por el feminicidio de Carolina Flores en Polanco?

La detención y el botín recuperado

La captura se dividió en dos momentos clave en el municipio mexiquense:

Interceptación vehicular: En una primera intervención, fueron detenidos María “N” (24 años), José “N” (21) y Francisco “N” (36). Los sospechosos viajaban en una camioneta con placas de Morelos robada a las víctimas. En su interior se hallaron: Prendas de vestir, calzado y objetos de valor sustraídos.

Dos armas de fuego cortas y cartuchos útiles.

95 dosis de presunta marihuana y cocaína. Enfrentamiento en hotel: Tras un seguimiento operativo, las autoridades localizaron un segundo vehículo robado en un hotel de Atizapán. Allí se encontraba Emiliano “N” (20 años), señalado como el presunto autor material. El joven abrió fuego contra los uniformados, resultando herido en el intercambio de disparos antes de ser asegurado bajo custodia.

Móvil y relación con las víctimas

Las investigaciones han arrojado luz sobre cómo los agresores ingresaron a la vivienda sin forzar las cerraduras. La principal línea de investigación apunta a una relación sentimental que Emiliano “N” habría sostenido con una de las víctimas, lo que facilitó el acceso al domicilio.

El ataque terminó con la vida de dos adultos (de entre 45 y 50 años) y dos menores (de 12 y 17 años), quienes presentaron múltiples heridas por arma punzocortante. Se presume que el crimen tuvo como fin el robo o el despojo de una propiedad.

“Los detenidos formarían parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo con presencia en el Edomex y zonas colindantes con la capital”.

Coordinación policial

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que este golpe fue posible gracias a la coordinación entre las fiscalías de ambas entidades y la policía de Atizapán.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Los implicados, junto con las armas, la droga y los vehículos recuperados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el Estado de México, donde se determinará su situación jurídica mientras se integra la carpeta de investigación por el multihomicidio.