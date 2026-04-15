Un gran jurado presentó 29 cargos por tráfico de fentanilo y metanfetamina, y posesión de armas, incluidas sin número de serie

Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a cuatro personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa en un operativo ejecutado en California. Las detenciones ocurrieron en Lancaster y Hesperia, donde fueron ubicados los acusados señalados por tráfico de drogas sintéticas y posesión de armas.

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El Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal presentó un indictment de 29 cargos contra los detenidos. La acusación incluye tráfico de fentanilo, distribución de metanfetamina en cantidades por libras y posesión de armas de fuego, entre ellas armas sin número de serie conocidas como “armas fantasma”.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Salazar-Cruz, alias “Oso”; Alfonso Salazar, alias “Pirate”; José Manuel Salazar, alias “Lil Oso”; y Jorge Humberto Salazar, alias “Sharky”. De acuerdo con la información oficial, los cuatro pertenecen a la misma familia y tres de ellos son señalados como inmigrantes ilegales de México.

Acciones como esta contra el Cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales. También dejan claro que los criminales rendirán cuentas y que no tienen… https://t.co/WqaVOdlvOe — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 14, 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el operativo y señaló que los cárteles dependen de redes que mueven y lavan dinero. Indicó que acciones como esta buscan debilitar la estructura financiera y operativa de estas organizaciones.

“El compromiso es poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales”, expresó el diplomático. Añadió que los operativos reflejan la coordinación entre agencias para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El caso forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, que prioriza el combate al tráfico de fentanilo y el desmantelamiento de redes criminales. Las autoridades federales mantienen la investigación abierta para determinar el alcance de la red y posibles vínculos adicionales.