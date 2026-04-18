Detienen en Cancún a prófugo húngaro: era de los más buscados en Europa

Autoridades mexicanas detuvieron en Cancún a un prófugo húngaro buscado en Europa por narcotráfico internacional.

Un operativo internacional permitió la detención en México de un ciudadano húngaro que figuraba entre los 10 criminales más buscados en Europa por delitos de narcotráfico. La captura se realizó en Cancún, Quintana Roo, tras semanas de seguimiento e inteligencia coordinada.

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El anuncio fue dado a conocer por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien destacó la colaboración entre autoridades mexicanas y organismos internacionales para lograr la aprehensión.

El operativo se llevó a cabo en la Avenida Politécnico, donde agentes lograron ubicar y detener al sospechoso sin que se registraran enfrentamientos.

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre:

Fuerzas federales

Autoridades estatales

Elementos de las fuerzas armadas

Cooperación internacional

¿Quién es el detenido?

El hombre fue identificado como János Balla, también conocido como “Dániel Takács”, de 48 años.

Era buscado a nivel internacional debido a:

Una orden de arresto europea

Una ficha roja de Interpol

Estas alertas permitieron su localización y seguimiento fuera de Europa.

De acuerdo con reportes de agencias europeas, el detenido es señalado como presunto líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas.

Entre las sustancias que habría distribuido se encuentran:

Cocaína

MDMA

Las actividades ilícitas se habrían desarrollado principalmente entre 2014 y 2015, en coordinación con otros integrantes de la organización, algunos ya detenidos.

Luego de su detención, el ciudadano húngaro fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde se iniciará el procedimiento para su deportación controlada a Europa.

Este proceso se realizará en coordinación con autoridades internacionales para que enfrente la justicia en su país de origen.