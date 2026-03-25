Detienen en Sudáfrica a periodista mexicano Julio Ibáñez de TUDN; ya habría sido liberado

El reportero de la televisora fue enviado a ese país a cubrir al rival del Tri y fue detenido presuntamente por volar un dron

Difícil situación y tremendo susto el que vivió un periodista mexicano en la lejana Sudáfrica, toda vez que se dio a conocer que el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, fue detenido en ese país.

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Si bien apenas se supo públicamente su situación, el mencionado comunicador habría estado encarcelado por una semana en ese país del cono sur africano.

De acuerdo a versiones que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, Ibáñez fue detenido por haber volado un dron en una zona prohibida, mientras estaba de cobertura en ese país.

Los sudafricanos lo detuvieron por presunto espionaje y violación de la seguridad nacional, por lo que fue puesto tras las rejas.

Cabe señalar que al momento de ser detenido, Ibáñez realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales, cuando hombres con armas largas ingresaron a su habitación de hotel y lo detuvieron.

El reportero de TUDN fue enviado a Sudáfrica para los amistosos de los Bafana Bafana ante Panamá del 27 y 31 de marzo, debido a que ese país es el rival de México en la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Azteca.

TUDN, anteriormente Televisa Deportes, acostumbra a mandar a reporteros a los países contrincantes de México de cara a una Copa del Mundo y en esta ocasión el elegido fue Julio Ibáñez, apodado El Profe.

Julio Ibañez, reportero de TUDN, fue capturado por hombres armados en el cuarto de su hotel mientras cubría a la Selección de Sudáfrica.



Todo pasó mientras "El Profe" transmitía en vivo en redes sociales. pic.twitter.com/0HF1Ko1BDs — Ovaciones (@ovaciones) March 25, 2026

Ya habría sido liberado tras pagar fianza

Si bien primero se dio a conocer su detención, este mismo miércoles también se informó por parte del Periódico El Universal que el reportero ya fue liberado bajo fianza.

La Embajada de México en Sudáfrica tuvo que intervenir para poder agilizar la situación legal del reportero, quien llevaba ya desde la semana pasada en ese país privado de su libertad.