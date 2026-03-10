Detroit Lions encuentran en Isiah Pacheco al sustituto perfecto tras la salida de David Montgomery

Los Detroit Lions han encontrado el sustituto de David Montgomery en una figura de calidad garantizada como Isiah Pacheco. El equipo de la NFC Norte buscaba a toda costa un complemento para Jahmyr Gibbs en el backfield después de acordar intercambiar a ‘Knuckles’ a los Houston Texans.

La salida del experimentado corredor dejó un vacío que la directiva decidió llenar con un jugador de características similares. Pacheco es un corredor de poder, físico y con la determinación que caracteriza a la cultura que Dan Campbell ha establecido en el equipo.

Seleccionado en la séptima ronda del draft de 2022, Pacheco acumuló 2,537 yardas terrestres y 14 touchdowns en cuatro temporadas con los Kansas City Chiefs. Su mejor temporada fue en 2023, cuando acumuló 935 yardas y siete anotaciones en 205 acarreos.

En aquella campaña, el corredor demostró por qué se ganó el apodo de ‘Conejito Energizer’ dentro de la ofensiva de Andy Reid, al correr con furia y contagiando a sus compañeros de esa vitalidad. Pero en las últimas dos temporadas, las lesiones lo han debilitado, y el corredor se ha perdido 14 partidos.

En 2025, corrió el balón 118 veces para 462 yardas y una anotación. Su promedio por acarreo cayó a 3.9 yardas, muy por debajo de las 4.6 que registró en su mejor año, lo que genera dudas sobre si aún conserva la explosividad que lo caracterizaba.

La pregunta es si aún le queda energía tras el declive de su explosivo ritmo de carreras. Los análisis estadísticos muestran que en 2025 ocupó el puesto 46 entre 49 corredores calificados en tasa de acarreos explosivos, y no tuvo ninguna carrera de más de 16 yardas. Si está sano, puede ofrecer un gran físico detrás de Gibbs, dándoles a los Lions un corredor potente que puede reemplazar a su dinámico corredor en tercera oportunidad.

Otra pregunta es si Detroit le pedirá que asuma algunos de los acarreos en tercera oportunidad y línea de gol que Montgomery realizó. En las últimas dos temporadas, Pacheco solo atrapó 9 pases para 15 yardas y una anotación en tercera oportunidad y corta (1-2 yardas) o cuarta oportunidad, con -8 yardas terrestres por encima de las esperadas. En 2025, no tuvo ningún acarreo en línea de gol y en 2024 realizó tres para una yarda total y una anotación.

Pacheco aporta la determinación que Dan Campbell espera de sus jugadores. Sin embargo, el fichaje es una indicación más de que la carga de trabajo de Gibbs debería seguir en aumento. El corredor estrella de Detroit viene de una temporada de ensueño con 1,223 yardas y 13 touchdowns por tierra, además de 77 recepciones para 616 yardas y cinco anotaciones, consolidándose como el eje del ataque terrestre.