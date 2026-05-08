Cade Cunningham miró hacia la tribuna y agradeció los gritos de “¡MVP, MVP!”, que recibió gracias a otra sublime actuación en la Little Caesars Arena. El base estelar de 24 años registró un doble-doble para guiar a los Detroit Pistons a su segunda victoria sobre Cleveland Cavaliers y dejar así 2-0 la serie de semifinales de Conferencia Este en los NBA Playoffs 2026.

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James Harden fue neutralizado y los Cavs no pudieron evitar un segundo descalabro consecutivo ante los Pistons, que se llevaron el triunfo por 10 puntos de diferencia con marcador de 107-97. Cunningham encestó 25 puntos, tuvo 4 rebotes y repartió 10 asistencias para liderar esta importante victoria para llevar la serie a Cleveland, Ohio, con una cómoda ventaja.

Desde el inicio del primer periodo, Detroit dio muestra de su defensa de élite. Los Pistons limitaron a los Cavs a tan solo 18 puntos en el primer cuarto, su mejor inicio defensivo en los últimos tiempos. Los Pistons aprovecharon el desconcierto de la defensa de los Cavs, al encestar 25 puntos para tomar la delantera en el primer cuarto, misma que llegó a ser de hasta 11 puntos al descanso.

Los Pistons dominaron el partido durante la mayor parte del encuentro, pero la situación cambió al inicio del último cuarto. Los Cavs comenzaron el cuarto con una racha de 6-0, hasta incluso llegar a tomar la delantera 81-79 con el reloj en 10:19 en ese dramático periodo.

Mientras los cánticos de “¡Vamos Pistons!” resonaban en Little Caesars Arena, los Pistons recuperaron la compostura y protagonizaron su propia racha para ponerse arriba 86-83, gracias a las actuaciones estelares de Duncan Robinson y Tobias Harris, quienes anotaron 21 y 17 puntos, respectivamente. Robinson encestó cinco de los 14 triples de los Pistons.