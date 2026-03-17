Devolución del SAT 2026: errores en tu declaración anual que pueden retrasar el depósito

SAT: estos errores en la declaración anual pueden frenar tu devolución de impuestos | FOTO: SAT

Si esperas tu devolución del SAT tras la declaración anual, evita estos errores que pueden retrasar el depósito de impuestos y afectar tu saldo a favor

La obtención del saldo a favor tras presentar la declaración anual es un derecho de los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Sin embargo, la autoridad fiscal tiene la facultad de retrasar o incluso rechazar el depósito si detecta inconsistencias en la información proporcionada durante el proceso.

Durante el ciclo fiscal 2026, el SAT ha reforzado el uso de sistemas automatizados de verificación, los cuales aplican criterios más estrictos para validar las devoluciones de impuestos.

Errores comunes que frenan la devolución de impuestos

Uno de los errores más frecuentes que provoca retrasos es la inconsistencia en los datos bancarios. Proporcionar una CLABE incorrecta, inactiva o que no esté vinculada al RFC del contribuyente suele ser la principal causa de rechazo, ya que la cuenta debe estar obligatoriamente a nombre del titular de la declaración.

También influyen los problemas fiscales pendientes, como adeudos de ejercicios anteriores o incluso deudas relacionadas con pensión alimenticia, situaciones que pueden llevar al SAT a retener o compensar el saldo a favor hasta que se regularice la situación del contribuyente.

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Otro factor que puede frenar el proceso es no contar con la e.firma vigente. Este requisito se vuelve indispensable cuando los montos a devolver superan ciertos límites establecidos por la ley o cuando el contribuyente realiza modificaciones manuales en su declaración.

Deducciones inválidas y revisión de datos precargados

Las deducciones personales representan otro punto crítico durante la revisión. El SAT puede rechazar la devolución si detecta gastos que no cumplen con los requisitos fiscales, como aquellos pagados en efectivo en lugar de utilizar medios electrónicos como transferencias o tarjetas bancarias.

Asimismo, el sistema puede detectar inconsistencias en la información precargada, por ejemplo cuando aparecen registros de nómina de empresas donde el contribuyente nunca trabajó, lo que activa automáticamente un proceso de revisión más detallado.

En caso de que la devolución automática sea rechazada, el contribuyente puede presentar una declaración complementaria o iniciar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones.

El SAT cuenta con hasta 40 días hábiles para realizar el depósito, por lo que también se recomienda consultar el estatus en el apartado de “Devoluciones y Compensaciones” del portal oficial para dar seguimiento al trámite.