Día de la Mujer: El futuro de la Fórmula 1 se escribe en femenino

En un deporte que durante décadas fue territorio casi exclusivo de hombres, hoy las mujeres no solo toman la parrilla de salida, sino el control de su propia historia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cuarta temporada de la F1 Academy inicia con un contundente mensaje para el mundo del automovilismo: el talento no entiende de género y el futuro de la velocidad también se escribe en femenino.

Creada por la Fórmula 1 con el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y bajo la dirección de Susie Wolff, la F1 Academy se ha consolidado como el mayor escaparate para el talento femenino dentro del automovilismo mundial.

Más que una serie promocional, es una pieza estratégica dentro de la escalera rumbo a las categorías más altas del deporte motor, diseñada para que jóvenes egresadas del kartismo y categorías nacionales menores desarrollen las habilidades necesarias para competir en entornos internacionales de alto rendimiento.

Con seis equipos y 18 pilotos en parrilla, la serie utiliza monoplazas de Fórmula 4 homologados por la FIA, garantizando una plataforma de competencia pareja y exigente. La temporada 2026 dará inicio del 13 al 15 de marzo como categoría soporte del Gran Premio de China, apenas después del Día Internacional de la Mujer, una fecha que se ha convertido en símbolo global de la lucha por la igualdad de derechos y justicia.

No es coincidencia. La presencia de la F1 Academy en fines de semana oficiales de la Fórmula 1 representa un paso firme hacia la normalización de la mujer en los escenarios más visibles del automovilismo, llevando su talento a los mismos circuitos que albergan a las estrellas de la máxima categoría.

El calendario contempla siete rondas dobles, para un total de 14 competencias, comenzando en Shanghái y continuando en Jeddah, Montreal, Silverstone, Zandvoort, Austin, y cerrando en Las Vegas, todas dentro del entorno y dinámica del Campeonato Mundial de la FIA. Cada circuito será testigo no solo de la batalla deportiva, sino del avance estructural de un proyecto que busca preparar a sus pilotos para dar el salto a categorías como Fórmula Regional, Fórmula 3, así como a campeonatos de turismos y resistencia.

Detrás de este impulso se encuentra Susie Wolff, una de las mujeres más recientes en haber manejado oficialmente un Fórmula 1, durante su etapa en el Williams F1 Team. Wolff ha convertido a la F1 Academy en una plataforma con estructura real de desarrollo, alejada de ser una simple vitrina. Bajo su liderazgo, el campeonato está diseñado con el objetivo de abrir nuevamente la puerta de la máxima categoría a una mujer, algo que no ocurre desde 1976.

La parrilla de 2026 reúne a jóvenes respaldadas por escuderías y patrocinadores de talla mundial. Equipos de prestigio en las series formativas operan como desarrolladores de talento, fortaleciendo el puente entre la formación y la élite. Estas 18 competidoras buscarán inscribir su nombre junto al de las campeonas anteriores: Marta García, Abbi Pulling y Doriane Pin, quienes hoy ya compiten en campeonatos internacionales de mayor jerarquía, demostrando que el proyecto tiene resultados tangibles y que el camino es posible.

La alineación de equipos y pilotos para 2026 presenta una mezcla de talento emergente y respaldo de primer nivel. Prema Racing contará con Mathilda Paatz, apoyada por Aston Martin, y Payton Westcott, respaldada por Mercedes, con un tercer asiento por definirse en los próximos días. Campos Racing tendrá a Megan Bruce con el respaldo de TAG Heuer, mientras espera confirmar sus dos pilotos restantes. MP Motorsport alinea a Nina Gademan con apoyo de Alpine, a Alba Larsen respaldada por Ferrari y a Esmee Kosterman con el LEGO Racing.

Rodin Motorsport presenta un trío de talento con Ella Lloyd y Ella Stevens, ambas bajo el ala de McLaren, y Emma Felbermayr con el respaldo de Audi. ART Grand Prix apuesta por Lisa Billard con apoyo de Gatorade, Jade Jacquet respaldada por Williams y Kaylee Countryman con el soporte de Haas. Finalmente, Hitech completa la parrilla con Rachel Robertson, apoyada por PUMA, Ava Dobson con American Express y Wei Shi, quien fungirá como piloto comodín respaldada por Juss Sports.

El impacto de iniciativas como la F1 Academy trasciende fronteras y también inspira a nuevas generaciones dentro del automovilismo mexicano. La F1 Academy no solo forma pilotos; transforma la cultura del automovilismo, demostrando que la velocidad no entiende de géneros y que el futuro, definitivamente, se escribe en femenino.