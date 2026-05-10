En este Día de las Madres , cuando el corazón siente la ausencia, pero el alma percibe su presencia, compartimos estas frases emotivas para quienes llevan a mamá en sus recuerdos, aunque ya no esté físicamente a su lado. Este 10 de mayo, permítete conectar con su legado a través de estas palabras.

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Frases para recordar a mamá