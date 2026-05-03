Día de las Madres 2026: cómo celebrar sin endeudarte, según Banorte

Estamos a nada de celebrar el Día de las Madres, y “ya hay tentaciones peligrosas para la cartera”, pero la buena noticia es que sí se puede celebrar en grande sin terminar en modo austeridad extrema el resto del mes.

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José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, pide que se recuerde que “es Día de las Madres, no Día de las casas”, por lo que no se vale regalar otro electrodoméstico “para todos”, y hay que pensar si realmente es algo que tu mamá quiere para ella.

“Porque una licuadora o un microondas no siempre son regalos personales… muchas veces son compras de la casa con moño incluido”.

Muñoz Domínguez recomienda que, antes de caer en compras compulsivas, hay que definir hasta cuánto te puedes gastar sin comprometer los gastos básicos como renta, comida y transporte.

Por otro lado, recuerda que “el precio no mide el amor”, y en muchas ocasiones “los detalles más memorables son los personalizados: una carta, un álbum de fotos o incluso cocinarle algo especial. Si compras algo, busca opciones con buena relación calidad-precio y compara antes de decidir”.

Y pide tener cuidado con el llamado “tarjetazo emocional”, porque las tarjetas de crédito son grandes aliadas… si se usan con cabeza fría; por lo que antes de pagar, preguntarse si se podrá cubrir ese pago cuando llegue el corte. “Si la respuesta es ‘mmm…’, mejor replantea”.

Por otro lado, planea con tiempo, porque por lo regular comprar a última hora suele salir más caro. Reservar con anticipación te da más opciones y precios; o piensa en experiencias que en algunas ocasiones suelen ser más baratas, como un picnic, una tarde de spa en casa o ver su película favorita juntos puede ser más especial que cualquier objeto. La clave está en el detalle y el tiempo de calidad.

El directivo de Banorte recomienda evitar el efecto “ya que estamos…”, que se da cuando “ya gasté en flores, pues también le agrego chocolates… y un peluche…”, por lo que ojo con esos pequeños extras que, sumados, pueden duplicar tu presupuesto sin que te des cuenta.

Y aunque ahorita ya estamos sobretiempo, cada año se celebra el Día de las Madres, por lo que para el siguiente te puedes ir preparando con anticipación, usar los “apartados” a tu favor, que te permiten separar dinero desde antes para un objetivo específico como el regalo o la comida, sin mezclarlo con tus gastos diarios.

Así, cuando llegue la fecha, ya tienes el presupuesto listo y no sientes el golpe de un solo jalón; al final, el mejor regalo para mamá no siempre viene envuelto, a veces también es demostrar que aprendiste a cuidar tu dinero.