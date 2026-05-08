Venta de flores en el Mercado de Jamaica con motivo de la celebración del Día de las Madres.

Comerciantes en pequeño advirtieron que este Día de las Madres 2026 estará marcado por el encarecimiento generalizado de productos básicos, lo que impactará directamente en los festejos familiares a lo largo del país.

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Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y las Empresas Familiares, señaló que la inflación sigue golpeando de forma contundente el consumo popular.

Productos esenciales para la preparación de alimentos registran precios elevados desde hace más de un mes: el jitomate se comercializa entre los 60 y 80 pesos por kilo, el limón se mantiene alrededor de los 30 pesos y el huevo oscila entre los 30 y 40 pesos, por kilo. “Este escenario encarece significativamente la comida de celebración en millones de hogares, así como los obsequios tradicionales para esta fecha”, afirmó.

Pero el incremento no se limita a los alimentos. El sector florista enfrenta una fuerte alza en costos de producción y, en ese sentido, los arreglos florales que anteriormente se vendían entre 350 y 500 pesos, hoy alcanza los mil pesos, causado por el aumento en combustibles, rentas, salarios e insumos, destacando el alza reciente en fertilizantes.

Ante este panorama, López Becerra prevé que los festejos del Día de las Madres estén marcados por la austeridad. Las familias mexicanas, y particularmente las madres, continúan enfrentando una realidad económica compleja, donde los ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

De su parte, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social 17 de Marzo, destacó que las mujeres representan más del 60 por ciento de los locatarios en los mercados públicos de la Ciudad de México, convirtiéndose en una pieza fundamental para la economía popular y el sustento de miles de familias.

Señaló que diariamente enfrentan el incremento en los precios de productos básicos y las dificultades económicas que afectan tanto a comerciantes como a consumidores.