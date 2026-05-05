Día de las Madres 2026 impulsará derrama de 94,000 mdp en comercios, servicios y turismo: Concanaco-Servytur



Los altos precios que se observan en varios productos que sirven de regalo para las madres, estaría pegando en la derrama que se espera para este año por la celebración del 10 de Mayo.

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Y es que, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), estima que el Día de las Madres generará una derrama económica cercana a los 94 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 7.0% respecto a 2025, cuando se consideró una derrama de casi 88 mil millones de pesos y que significó 10% más que el año inmediato anterior.

No obstante, para el organismo confederado, esta fecha se sigue considerando como una de las de mayor impacto para el comercio, los servicios y el turismo en México; se mantiene como una de las celebraciones más importantes del calendario nacional, y se ubica como la tercera fecha con mayor derrama económica del año, solo por debajo de las fiestas decembrinas y El Buen Fin, “lo que confirma su importancia estratégica para el comercio formal y para miles de negocios familiares en el país”.

La Confederación proyecta que alrededor de 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo podrían verse beneficiadas por esta celebración, principalmente los de giros como ropa, calzado, flores, restaurantes, cafeterías, pastelerías, chocolates, perfumería, electrodomésticos, electrónicos, cines, teatros y experiencias familiares.

Asimismo, para este año se prevé un gasto promedio por persona cercano a los dos mil pesos, “impulsado por el incremento en ingresos, la inflación en servicios y una mayor preferencia de las familias por combinar regalos tradicionales con experiencias como desayunos, comidas, cenas, viajes cortos o actividades recreativas”.

En este sentido, Octavio de la Torre, presidente del organismo, destacó que la celebración del 10 de Mayo representa una oportunidad para reconocer el papel fundamental de las madres en la vida familiar, social y económica del país.

“Celebrar a mamá también significa reconocer el trabajo, el cuidado, el amor y la fuerza que sostienen a millones de familias mexicanas. Cada flor, cada comida, cada regalo y cada experiencia adquirida en un negocio local contribuye a fortalecer el mercado interno, generar ingresos para las empresas familiares y mantener viva la economía de nuestras comunidades”, señaló.

La Concanaco-Servytur puntualizó que las celebraciones familiares, cuando se vinculan con el consumo responsable y formal, se convierten en una herramienta para fortalecer la economía desde lo local, impulsar a las empresas familiares y mantener activa la red comercial, turística y de servicios más grande del país.