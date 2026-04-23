Las celebraciones por el Día del Niño 2026 estarían por generar una derrama económica de 3,323 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un incremento de 10.1% respecto al año anterior.

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Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que esta cifra constituye un impulso significativo para el sector del comercio y servicios.

En este sentido, y de acuerdo con las estimaciones, las familias mexicanas podrían estar destinando un gasto promedio de 2 mil pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado, así como en experiencias recreativas como salidas a restaurantes y centros de entretenimiento.

“El 30 de abril se consolida como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en la Ciudad de México. Este año observamos una tendencia positiva en el consumo, reflejo tanto de la confianza de los consumidores como del esfuerzo de los comercios establecidos por ofrecer promociones atractivas“, señaló el dirigente empresarial.

Para esta ocasión, se estima que los giros comerciales que prevén un mayor crecimiento en sus ventas son jugueterías y tiendas departamentales; restaurantes y establecimientos de comida rápida; cines, parques de diversiones y centros de entretenimiento, así como tiendas de electrónica y gadgets.

La Canaco capitalina también hace un llamado a los consumidores para que hagan sus compras en el comercio formal, con el fin de garantizar la calidad de los productos y la seguridad en las transacciones, al tiempo que se fortalece la economía local.

Además de que, al tener un ticket y guardarlo, se garantiza una posible devolución o cambio del producto, si es que éste presenta alguna falla.