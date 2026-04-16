Día del Trabajo 2026: ¿quién descansa el 1 de mayo y cuánto pagan si trabajas?

El 1 de mayo, considerado descanso obligatorio por la ley, suspenderá actividades en escuelas, bancos y oficinas, generando un posible fin de semana largo.

Millones de personas en México podrán hacer una pausa en sus actividades cotidianas con la llegada del jueves 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo y que está marcada como descanso obligatorio en el calendario oficial.

Este día implicará el cierre de escuelas, bancos y diversas instituciones, lo que abre la posibilidad de que trabajadores y estudiantes disfruten de un fin de semana largo, especialmente si se extiende el descanso al viernes.

¿Quiénes no trabajan el 1 de mayo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo es uno de los días en los que los trabajadores no están obligados a laborar. Esta medida aplica tanto para el sector público como privado, así como para instituciones educativas y entidades financieras.

Sin embargo, algunos servicios esenciales continuarán operando con normalidad, dependiendo de la actividad.

Pago triple para quienes sí trabajen

En caso de que un empleado deba presentarse a laborar durante esta jornada, la ley establece que deberá recibir un pago triple.

Esto incluye:

El salario correspondiente al día normal

Un doble adicional por tratarse de un día feriado

Por ejemplo:

Con salario mínimo de 315 pesos , el pago sería de 945 pesos

, el pago sería de En la frontera norte, con 440 pesos diarios, el ingreso alcanzaría 1,322 pesos

Origen del Día del Trabajo

El Día del Trabajo tiene raíces en las luchas obreras del siglo XIX, cuando trabajadores exigían mejores condiciones laborales y jornadas más justas.

La conmemoración surgió tras movimientos en Estados Unidos que buscaban establecer una jornada de ocho horas, y posteriormente fue adoptada a nivel internacional como símbolo de la defensa de los derechos laborales.

En México, esta fecha se recuerda desde 1913, consolidándose como una de las más importantes en el ámbito social y laboral.