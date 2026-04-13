Diablos Rojos del México y la misión de un histórico tricampeonato en Liga Mexicana de Béisbol

Los Diablos Rojos del México buscan un histórico tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol con un equipo poderoso y alta ambición

Hay equipos que juegan para ganar una temporada. Y luego están los Diablos Rojos del México, que lo hacen para escribir su nombre con letras de fuego en el diamante. Cuando la primavera asoma y el polvo de las bases comienza a levantarse, la Patrulla Escarlata eleva la temperatura de ese caldero del infierno donde cocina sus grandes proezas en la Liga Mexicana de Beisbol. Ahora, esa inconmensurable ambición es tal, que para la naciente temporada 2026, el objetivo es alcanzar una hazaña histórica que solo ha ocurrido una vez en los 101 años de existencia del circuito.

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Esta ambición desmedida no admite medias tintas para una novena escarlata cuya obsesión es conseguir un tricampeonato histórico, hito que solo ocurrió entre 1947 y 1949, cuando los Sultanes de Monterrey, dirigidos por el legendario Lázaro Salazar, lograron lo que nadie jamás ha podido repetir. Ahora, los pingos quieren igualarlos. Y quizás superarlos.

“Vamos por el tri. Vamos por el tercer título consecutivo. Sabemos que no es fácil, porque en la historia de la liga solo ha pasado una vez. Los demás equipos se están reforzando fuerte precisamente para detener a los Diablos Rojos”, declaró el manager Lorenzo Bundy, en palabras recabadas por la LMB.

Como jugador, el hoy manejador ganó tres campeonatos con los Diablos en 1985, 1987 y 1988. Lleva el escarlata en la sangre y el ADN de campeón, por lo que escribir una nueva página de gloria con el México será la única cosa que le pase por la mente en los próximos cinco meses.

“Todo el organismo está enfocado en ese objetivo: directivos, cuerpo técnico y jugadores. El equipo se mantendrá muy parecido al de 2025. La principal diferencia es que el límite de extranjeros baja de 20 a 18, lo que significa que tendremos dos mexicanos más en el roster. Para mí eso es muy positivo, porque ayuda a fortalecer la Liga Mexicana”, añadió Bundy.

La alineación que saltará al diamante tiene nombres para emocionar al más escéptico. Detrás del plato, Francisco Mejía y Carlos Pérez se repartirán la mayor parte del trabajo. El dominicano Mejía brilló en 44 juegos en 2025 con .341 de promedio, cinco jonrones y 46 producidas, mientras que Pérez tuvo un debut espectacular con .351, 18 jonrones y 74 remolcadas, respaldado por su experiencia en Grandes Ligas.

En el cuadro interior, la noticia más esperada es el regreso de Jon Singleton, un poderoso bateador con amplia trayectoria profesional. En la segunda base estará Carlos Sepúlveda, campeón bateador en 2025 con un impresionante .395 de promedio. La tercera base será para Maikel Franco, una contratación estelar con poder comprobado en MLB.

En el campocorto, Juan Carlos Gamboa firmó un año explosivo con récord histórico de fildeo, mientras que Robinson Canó, una leyenda de Grandes Ligas, aporta experiencia y liderazgo tras haber sido campeón bateador en 2024.

Los jardines también destacan por su potencial ofensivo. Julián Ornelas, Franklin Barreto y José Marmolejos conforman un trío con poder, contacto y producción, siendo Marmolejos el reciente Jugador Más Valioso en Series del Rey.

El pitcheo, pieza clave en cualquier campeonato, estará encabezado por Ricardo Pinto, junto con refuerzos como James Kaprielian y Shane Greene. El cerrador será Tomohiro Anraku, Relevista del Año tras liderar los salvamentos en 2025. Un bullpen profundo completa una plantilla temible.

Pero el béisbol, como la vida, no se juega en el papel. Los Diablos Rojos lo saben: el tricampeonato es una montaña difícil de escalar. Los Sultanes lo lograron hace más de 70 años, en otro contexto. Hoy, la historia llama de nuevo, y todos los equipos buscarán impedir que los escarlatas alcancen la inmortalidad deportiva.