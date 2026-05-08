Diana Flores y el reto de brillar en el Campeonato Mundial de Alemania con miras a Los Ángeles 2028: “Estamos ya listas”

La Selección Mexicana de Flag Football, liderada por Diana Flores, intensifica su preparación rumbo al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Diana Flores supo, desde que el Flag Football se sumó al programa de Los Ángeles 2028, que quería coronar su inconmensurable trayectoria en los emparrillados con una medalla olímpica. A casi dos años de la justa veraniega que tendrá por primera vez al tochito bandera entre sus deportes, la capitana de la Selección Mexicana Femenil ya visualiza esa meta con la misma convicción con la que tiró su primer pase cuando niña con las Águilas Blancas del IPN.

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Para materializar ese sueño, el equipo ya trabaja con ese objetivo como una obsesión. Es por eso que han iniciado una gira europea previa al Campeonato Mundial de la disciplina, misma que será determinante en busca de esa meta olímpica.

Las escuadras femenil y varonil arribaron a España para la primera parada de dicha gira, donde enfrentarán este mes a los conjuntos locales como parte de su preparación para el gran reto mundialista de agosto próximo, que se celebrará en Alemania y que repartirá los anhelados boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estamos realmente muy contentas, emocionadas por esta nueva oportunidad de tener esta preparación. Es la primera vez que sucede esto en esta selección y creo que va a sumar muchísimo, como atletas y como equipo, será clave y estamos ya listas desde hoy estudiando a todos los contrincantes, innovando y ajustando nuestra estrategia para darnos mejor de nosotras”, dijo desde suelo español, Diana Flores, quien en palabras para la Conade, no ocultó la emoción que embarga al equipo ante esta experiencia inédita.

Flores Arenas, quien ha sido el rostro y el alma del exponencial crecimiento del Flag Football femenil en México, conoce a la perfección las cualidades que ostenta el equipo para imponerse en el campo. No se trata únicamente de ser el número uno del ranking internacional ni de mantenerse como el vigente bicampeón de los Juegos Mundiales, sino de construir algo más profundo.

Foto: Cortesía CONADE

“Creo que algo que nos caracteriza como equipo es la unión, la determinación y la confianza, nunca dudamos que daremos lo mejor de cada una, la mentalidad de no solo pensar en oro, de no solo representar al más alto nivel, sino ahora de llegar a dominar dentro y fuera del campo”, comentó la capitana, quien ve diferencias positivas con versiones anteriores de la selección, que ya han alcanzado el éxito.

“El equipo se ve diferente en esta ocasión. Tenemos jugadoras nuevas y talento que ya ha tenido experiencia en los escenarios más grandes y eso nos hace un equipo 360, pues también hemos adaptado nuestra estrategia de juego a las características y cualidades de nuestras atletas y eso nos hace diferentes en este campeonato del mundo”, agregó.

La gira europea apenas comienza. En esta primera escala, México se medirá ante los combinados de España durante todo el mes de mayo. Será un banco de pruebas fundamental para ajustar sistemas, foguear a las nuevas incorporaciones y seguir fortaleciendo esa “mentalidad 360” que menciona la capitana. Posteriormente, en junio, la expedición azteca arribará a Austria para cerrar la preparación antes del gran compromiso mundialista en Alemania, programado para agosto.