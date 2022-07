Diana Laura, una mujer…de a caballo

ALEJANDRO MORALES DE LA ROSA

Orgullosa de sus raíces la joven cantautora Diana Laura, considerada “una mujer de a caballo”, además de haber sido alumna de Jenni Rivera en “La Voz”, de trabajar al lado de Joan Sebastian durante 2 años y de cantar a dueto con “El Recodo”, “Banda MS, “La Adictiva” y Julión Álvarez, en sus propios escenarios, presenta el tema “En tu honor”, grabada en el estudio de Joan Sebastian y producida por Juan Muro, quien fue el último productor de Joan.

Admiradora de mujeres como Jenni Rivera, Diana Reyes y Elsa Ríos, Diana Laura nos platicó sus inicios: “Yo nací en la CDMX, crecí en El Ajusco, y eso me llevó al mundo de los caballos, al gusto por la música Regional Mexicana, empecé a cantar con mariachi, luego con banda, después combiné mis dos grandes pasiones, los caballos con la música y di lugar a lo que hoy hago que es un Espectáculo Ecuestre, algo parecido a lo que hacía Antonio Aguilar o Joan Sebastian”.

“Mi mercado son jaripeos, rodeos, plazas de toros, me presento por muchas ferias de México. En Centroamérica también he ido a varios encuentros ecuestres, por eso algo que me ha distinguido un poco más es el hecho de “ser una mujer de a caballo”. Estoy promoviendo mi nuevo sencillo “En tu honor”. Se estrenó el 10 de julio, ya superó las 50 mil preproducciones. El mundo de la música es difícil para las mujeres, pero hay hombres que nos apoyan y creen en nosotras, por ejemplo a mí me han abierto las puertas de sus escenarios para cantar con ellos, El Recodo, La Adictiva, Banda MS, y Julión Álvarez, eso es apoyo”, aseguró.

Diana Laura, conocida también como “La Vaquerita”, está de promoción en la CDMX, pero la próxima semana viaja a Miami y a Las Vegas. “Uno de mis objetivos a futuro es poder llegar a los premios Grammys, pero también me gustaría llevar mi espectáculo ecuestre por todo el mundo, y sacar mucha música de mi autoría y de otros compositores. Eso me gustaría que pasara”, concluyó.