La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló la última parte de su gira por México, que incluía eventos en Cancún y Monterrey

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su visita a México y acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover un “clima de boicot” en su contra, según un comunicado fechado este viernes en México y difundido con el membrete oficial de la Comunidad de Madrid.

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El documento sostiene que el gobierno mexicano presionó a organizadores de los Premios Platino para impedir su asistencia a la gala programada en Cancún. “En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”, señala el texto.

El comunicado añade que Díaz Ayuso decidió mantener reuniones privadas con los organizadores, pero decidió cancelar su presencia pública para evitar afectaciones a terceros. “Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud”, indica.

La administración madrileña también aseguró que la agenda de la funcionaria incluía actividades adicionales en México y rechazó versiones sobre una visita sin compromisos oficiales. “Es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía”, afirma el documento. Según esa versión, además de la gala estaban previstas reuniones con representantes del cine español e iberoamericano.

El texto atribuye la cancelación definitiva a un ambiente de hostilidad política. “Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, sostiene.

El comunicado también afirma que autoridades mexicanas solicitaron la identidad de quienes sostendrían reuniones con la presidenta madrileña, aunque no presenta evidencia en el propio documento.

En su tramo más político, el posicionamiento acusa directamente a Claudia Sheinbaum de actuar contra una representante extranjera por diferencias ideológicas. “Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, señala. El documento cierra con la afirmación de que la presidenta mexicana “ha expulsado” a Díaz Ayuso mediante presiones indirectas sobre un evento internacional.