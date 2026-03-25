Diego Fernández de Cevallos critica reforma electoral y advierte concentración de poder

Señala que pondrá a la presidenta en campaña con recursos públicos; advierte riegos de abrir las candidaturas del PAN sin filtros

El excandidato presidencial y figura histórica del PAN, Diego Fernández de Cevallos, criticó la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, calificándola de retrógrada y antidemocrática, y advirtió que busca una mayor concentración del poder.

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El exsenador señaló que el llamado Plan B, que se discute en el Congreso de la Unión, pretende atropellar el federalismo, debilitar a los órganos electorales y mantener la ilegal sobrerrepresentación del partido oficial.

Además, cuestionó que se intente realizar la revocación de mandato el mismo día de las elecciones federales, como plantea la presidenta, lo que permitiría al Ejecutivo recorrer el país con recursos públicos, en una abierta campaña electoral.

Subrayó que, aunque las encuestas muestran popularidad presidencial, los gobiernos recientes han sido reprobados en seguridad, educación, economía, salud y combate a la corrupción, lo que explica el descontento social y el intento del gobierno de blindarse con cambios legales.

Agregó que cuando la reforma electoral es impulsada desde el grupo gobernante se polariza más a la sociedad y sentenció que la popularidad comprada con dádivas es endeble y el descontento social va en aumento.

Fernández de Cevallos reconoció que la oposición política está disminuida y devaluada, pero la oposición social se mantiene fuerte, aunque falta encontrar cauces de organización.

RIESGOSA APERTURA

El panista aseguró que es necesario no solo criticar a los partidos políticos, sino que los ciudadanos también deben asumir su responsabilidad, y advirtió que la apertura del PAN a candidaturas ciudadanas implica riesgos que deben evitarse.

Explicó que no está involucrado en los procesos internos de Acción Nacional, pero ha sido consultado sobre esta apertura, y considera que hay temas que deben tratarse con mucho cuidado.

“Creo que se trata de una decisión audaz. Entiendo la necesidad de Acción Nacional de abrirse a los ciudadanos, pero no estoy seguro de que el procedimiento diseñado no represente gravísimos riesgos para el partido, la democracia y México”, sentenció.

Finalmente, Fernández de Cevallos subrayó que el país seguirá enfrentando una crisis, mientras el crimen organizado domine el escenario político, y consideró que hay otras formas de abrirse a la sociedad con candidatos atractivos, ya que no se trata de tener un padrón más grande, sino de ofrecer propuestas contundentes.