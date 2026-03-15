Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México, fallece en accidente automovilístico en Edomex

El percance involucró una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco, lo que provocó un choque frontal,

Un trágico accidente vehicular ocurrido la noche del viernes en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende, en el Estado de México, dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos y varios heridos de gravedad.

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El percance involucró una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco, lo que provocó un choque frontal, la movilización masiva de servicios de emergencia y el cierre total de la circulación en la zona.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, institución que patrocina la Liga MX.

Los otros dos fallecidos fueron identificados como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes también viajaban en la misma camioneta.

El siniestro dejó además varios lesionados graves: dos jóvenes de 17 años y uno de 19 años (este último presuntamente el conductor del camión de carga), que fueron estabilizados en el lugar y trasladados a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica especializada y permanecían en observación.

Diversas figuras públicas y empresariales expresaron sus condolencias a través de redes sociales. El excanciller Marcelo Ebrard escribió: “Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), publicó: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

La CONCAMIN también se sumó al pésame: “De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, y de quienes conformamos la CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.

Las autoridades del Estado de México investigan las causas exactas del accidente, que según reportes preliminares pudo involucrar una maniobra de rebase que derivó en la invasión de carriles.