Diego Pavia, del desprecio en el Draft 2026 a firmar con Baltimore Ravens

Diego Pavia nunca ha sido un tipo ordinario. Ni por su baja estatura —para los estándares de la NFL, donde es ya el más bajo de la liga con sus 1.76 metros— ni por su edad, pues con 24 años es una rareza para una generación de novatos que suelen rozar los 21 o 22. El ex quarterback de Vanderbilt ha sorteado todas las dudas con una constancia inquebrantable y, ahora, ha llegado adonde siempre quiso estar con un contrato firmado con los Baltimore Ravens.

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El pasador de origen mexicano, con ese exceso de confianza que algunos llaman carisma y otros, arrogancia, ha estampado su firma en un contrato de tres años antes del minicampamento de novatos, una noticia que cierra un capítulo de incertidumbre para el primer finalista del Trofeo Heisman sin ser elegido en el Draft desde 2014.

A pesar de su decorosa carrera en Vanderbilt, Pavia aparecía en los rankings como el prospecto número 377 general y el mariscal número 18 de esta clase, pero el gerente general de Baltimore, Eric DeCosta, decidió apostar por él antes siquiera de que pisara el campo en calidad de invitado.

Los Ravens también firmaron un contrato de tres años con el quarterback de UConn y agente libre no drafteado Joe Fagnano, lo que asegura así la competencia interna para la tercera posición en la plantilla.

Pavia, ganador del premio Johnny Unitas Golden Arm 2025, lideró a los Commodores a su primera temporada de 10 victorias en la historia de la escuela, estableciendo récords universitarios de una sola temporada en yardas aéreas (3 mil 539) y pases de touchdown (29), mientras registraba 338.5 yardas de ofensiva total por partido, la segunda mejor marca en la FBS.

Fue líder de la SEC en porcentaje de pases completados (70.6%), pases de touchdown (29), yardas por intento (9.4) y rating de mariscal de campo (170.4). Además, sumó 862 yardas terrestres y 10 anotaciones por tierra, demostrando que su juego no depende únicamente de su brazo. Su impacto transformó por completo a Vanderbilt, pues el equipo tuvo un récord de 2-10 en 2023, el año anterior a su llegada, y luego mejoró a 7-6 y finalmente a 10-3 bajo su dirección. Pero a pesar de estos números, Pavia tuvo algunos aspectos en su contra durante el proceso del Draft.

Su estatura oficial en el Scouting Combine fue una de ellas, pero también su actitud. En una entrevista con CBS Sports, el propio Pavia admitió que su bravuconería es a menudo confundida con arrogancia por quienes no están dentro del vestuario. Y sus detractores tienen material para señalar, pues tras terminar segundo en la votación del Heisman por detrás del número uno del Draft, Fernando Mendoza, el pasador de raíces mexicanas fue visto en un club de Nueva York junto a un letrero que decía “F-ck Indiana (que se joda Indiana)”.

Terminó disculpándose por la publicación, pero el ruido ya estaba hecho. En cuanto a la plantilla, los Ravens ya cuentan con un quarterback titular de la franquicia, Lamar Jackson, dos veces MVP de la NFL, y con Tyler Huntley, quien firmó un contrato de dos años y 5 millones de dólares esta temporada baja como su suplente.

Ahora se puede intuir que Pavia y Fagnano lucharán por ser el tercer mariscal de campo, aunque en la NFL nunca se sabe cuándo una oportunidad puede convertirse en titularidad. Fagnano, por su parte, fue excepcional por derecho propio con estadísticas impresionantes, pues lanzó para 28 touchdowns y solo una intercepción, completó el 69.0% de sus pases para 3 mil 448 yardas y sumó 131 yardas por tierra y tres anotaciones más.