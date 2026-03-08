Diego San Román conquista Apizaco

Apizaco, Tlaxcala. – La plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de Apizaco vivió una tarde de contrastes, en la que el triunfo grande llegó en el quinto de la tarde, cuando Diego San Román firmó una faena de altos vuelos que le valió dos orejas y rabo. El festejo, con toros de La Soledad y Teófilo Gómez, tuvo momentos de interés, un ejemplar premiado con arrastre lento y otro reconocido con vuelta al ruedo en el arrastre, aunque también pasajes donde las opciones fueron escasas.

LEE ADEMÁS: Feria San Isidro Metepec 2026: cartelera completa, artistas confirmados, precios y dónde comprar boletos

Abrió plaza “Rielero”, con 500 kilos, de la ganadería de La Soledad, para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. El toro tuvo disposición aunque sin terminar de romper, lo que obligó al navarro a plantear una lidia medida y pulcra desde el inicio. Con oficio y temple fue estructurando su actuación, mostrando precisión en la colocación de las banderillas y dominio de los terrenos. En el cierre colocó tres rosas y un par a dos manos que despertó el interés en los tendidos. La actuación perdió fuerza con el rejón de muerte, que falló en dos ocasiones, quedando todo en palmas.

El segundo, “Arqui”, de 526 kilos y también de La Soledad, correspondió a Diego San Román. El queretano se mostró dispuesto en todo momento, intentando sacar partido de un toro que presentó complicaciones y que no permitió continuidad en la faena. Aun así, dejó muletazos de mérito, aislados pero de buena factura, reflejo de su entrega y capacidad. La falta de opciones terminó por diluir la obra y el resultado final fue silencio.

El tercer turno fue para Isaac Fonseca, frente a “Tortolito”, de 535 kilos, igualmente de La Soledad. El michoacano comenzó con un saludo capotero lucido por verónicas que calaron en el público. Ya con la muleta inició de manera impactante con cambiados por la espalda que resonaron en los tendidos. La faena tuvo momentos de calidad, especialmente por el pitón derecho, donde logró ligar series templadas. Sin embargo, el toro terminó por rajarse y el conjunto perdió consistencia. Con la espada no logró redondear la labor.

El cuarto de la tarde fue “Jardinero”, de 469 kilos, del hierro de Teófilo Gómez, un toro que resultó extraordinario y que fue premiado con arrastre lento. Correspondió nuevamente a Guillermo Hermoso de Mendoza, quien cuajó una actuación de gran nivel, bien estructurada y templada. Clavó cuatro banderillas al quiebro con notable exposición y dominio de los terrenos, conectando con el público en cada embroque. El rejoneador rubricó su labor con un espectacular par a dos manos que levantó al público de sus asientos. Sin embargo, de nueva cuenta la suerte suprema le negó el premio al no acertar con el rejón final.

El momento cumbre llegó con el quinto, “Tauromagio”, de 455 kilos, también de Teófilo Gómez. El toro tuvo clase y permitió a Diego San Román desplegar una faena completa. Desde el saludo capotero dejó ver el temple que marcaría su actuación. Con la muleta construyó una obra sólida y ligada por ambos pitones, mostrando mando y profundidad en los muletazos. El queretano encontró ritmo y conexión con los tendidos, cuajando series que levantaron el ambiente en la plaza. Una buena estocada puso el broche a la faena, concediéndosele dos orejas y rabo, mientras que el toro fue premiado con vuelta al ruedo en el arrastre.

Cerró plaza “Tío Mario”, de 514 kilos, de La Soledad, para Isaac Fonseca, un toro que ofreció pocas posibilidades. El michoacano apostó por la entrega desde el inicio de la faena, comenzando de rodillas y buscando imponer su voluntad ante un ejemplar de escaso recorrido. A pesar del esfuerzo y valor mostrado, la labor no logró tomar vuelo y todo quedó finalmente en silencio tras dos avisos.

Así concluyó una tarde marcada por el triunfo rotundo de Diego San Román, el buen nivel mostrado por Guillermo Hermoso de Mendoza sin premio por la espada, y la disposición constante de Isaac Fonseca ante un lote que terminó por limitar sus opciones.