Diputada del PAN denuncia que foros del PGD se convirtieron en actos políticos y exige reconducir el proceso

La diputada local del PAN, Liz Salgado, señaló uso partidista en encuentros de Morena y advirtió falta de claridad, articulación institucional y respuestas a observaciones ciudadanas sobre el plan de desarrollo de la ciudad.

La diputada local del PAN, Liz Salgado, denunció que los foros convocados por Morena en diversas alcaldías para discutir el Plan General de Desarrollo (PGD) se han convertido en asambleas políticas para promover gobiernos y estructuras partidistas, por lo que planteó que deben reconducirse hacia un proceso serio, transparente y abierto de análisis técnico.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 22 de marzo

Explicó que, de acuerdo con testimonios ciudadanos y registros en redes sociales, estos encuentros no están funcionando como espacios de discusión técnica, donde se atiendan dudas y cuestionamientos de vecinos y especialistas sobre el contenido del documento, sino como eventos con participación de legisladores de Morena, funcionarios y estructuras partidistas.

“La planeación de una ciudad no puede convertirse en propaganda partidista”, afirmó, al señalar que el Plan General de Desarrollo “merece un debate serio, informado y abierto, no eventos que terminan siendo actos políticos”.

Recordó que la Constitución de la Ciudad de México estableció desde 2017 la creación de un Sistema de Planeación del Desarrollo, cuyo eje central es el Plan General de Desarrollo, concebido como un instrumento de largo plazo que debe orientar la política pública de la capital.

Advirtió que durante el sexenio anterior la ciudad operó sin estos instrumentos aprobados, lo que generó un vacío en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial y gestión integral de riesgos.

“Hoy se intenta recuperar ese proceso, pero la forma en que se está conduciendo genera más dudas que certezas”, sostuvo.

Señaló que grupos ciudadanos, organizaciones vecinales y especialistas han manifestado inquietudes sobre la propuesta, particularmente en temas como el modelo de crecimiento urbano, posibles procesos de densificación, instrumentos de gestión del suelo y los impactos territoriales y ambientales en distintas zonas de la ciudad.

A ello se suma, indicó, la falta de claridad sobre cómo se integrarán las observaciones ciudadanas al documento final, así como la ausencia de respuestas puntuales a los cuestionamientos planteados durante el proceso de consulta.

También advirtió un problema de consistencia institucional al señalar que actualmente se desarrollan en paralelo consultas para otros instrumentos normativos, como la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

“Si el Sistema de Cuidados es parte del modelo de ciudad que plantea el Plan General de Desarrollo, lo lógico sería que ambos procesos estén articulados y tengan una visión coherente”, indicó, y agregó que “hoy no tenemos claridad sobre si al final existirán coincidencias entre estos instrumentos o si terminarán caminando por rutas distintas”.

Detalló que del Plan General de Desarrollo se desprenden instrumentos fundamentales como el Programa General de Ordenamiento Territorial, los planes de las demarcaciones territoriales y otros programas estratégicos, entre ellos el de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encargado de ordenar la política pública en materia de prevención, mitigación y atención de riesgos.

Recordó que el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó observaciones y críticas técnicas a la propuesta, con el objetivo de que el Plan General de Desarrollo responda a las necesidades de la ciudad.

“Lo que está en juego no es un documento más. Estamos hablando del instrumento que definirá el futuro urbano, económico, social y ambiental de la Ciudad de México. Por eso el proceso debe ser serio, transparente y abierto a la ciudadanía”, concluyó.