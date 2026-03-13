Aseguró que al estilo del crimen organizado se busca intimidar a los legisladores que votaron contra la reforma electoral

La diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez denunció que este jueves aparecieron en calles de Oaxaca mantas que exhiben a diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma electoral, lo que es un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen, esclarezcan y sancionen a los responsables de estos hechos. “No podemos permitir que nuestro estado se utilice en mecanismos de presión política que recuerdan las prácticas de intimidación propias del crimen organizado“, sentenció tras responsabilizar a narcopolíticos de Morena, como el gobernador Salomón Jara de esta embestida.

Cruz Jiménez aseguró que la colocación de estas mantas refleja prácticas de presión política similares a las utilizadas por el crimen organizado y grupos de influencia para silenciar el debate democrático.

“El pluralismo implica respeto a la diversidad política, respeto al voto parlamentario, respeto a las instituciones. Cuando se intenta señalar públicamente a legisladoras o legisladores por ejercer su derecho constitucional a votar conforme a su conciencia, se vulnera el principio básico del sistema democrático“, afirmó.

Cruz Jiménez enfatizó que el voto de las y los legisladores del PT se realiza conforme a las convicciones y al mandato ciudadano, y que su labor legislativa ha estado siempre orientada a defender a las comunidades y los derechos de las y los oaxaqueños. Aseguró que su bancada votó en contra de esta iniciativa, porque no fue analizada a profundidad.

Recordó que las y los diputados federales Reginaldo Sandoval, Margarita García, Maribel Martínez y José Alejandro López han trabajado de manera permanente en favor de la sociedad, gestionando apoyos, acompañando causas sociales y promoviendo la participación política. Cruz Jiménez reiteró su compromiso con la democracia, el pluralismo y el respeto a las instituciones.