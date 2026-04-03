Diputado de MC busca frenar propaganda electoral en playas y reservas naturales

Propone que se respete el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano durante las campañas

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para proteger las playas y áreas naturales protegidas de la propaganda electoral.

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Con la iniciativa, dijo, se pretende promover jornadas electorales que respeten el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano, los cuales están considerados en la Constitución federal.

“La interdependencia de los derechos humanos obliga al Estado a garantizar que el ejercicio de uno no implique la vulneración de otros”, comentó el legislador.

Además, afirmó que diversos estudios en materia de salud urbana demostraron que la saturación visual en entornos públicos incide directamente en el bienestar psicológico de las personas, pues reduce la calidad del espacio público.

Es por eso que se promueve la reforma al artículo 250 de la Ley electoral, para agregar que “No podrá colgarse, fijarse o pintarse en áreas naturales protegidas o en acceso a las playas”, como se lee en la iniciativa.

Hacerlo, podría constituir infracciones para los candidatos y para los partidos políticos, expresó el Diputado federal.

“Queremos proteger nuestras áreas naturales protegidas y nuestras playas de la basura electoral. No se busca limitar la competencia democrática, sino establecer condiciones más responsables y sostenibles“, afirmó Gaona.

Concluyó que Gaona detalló que las elecciones auténticas son componentes necesarios y fundamentales de un contexto que proteja y promueva los derechos humanos.