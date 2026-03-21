El tema ya se encuentra en comisiones y se prevé su aprobación la próxima semana, antes del receso de Semana Santa

La Cámara de Diputados se prepara para aprobar la próxima semana la minuta del Senado de las llamadas pensiones millonarias, que establece que ningún jubilado o pensionado del Estado podrá ganar más del 50 por ciento del salario de la presidenta de la República.

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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que hay varios pendientes que están en agenda para la próxima semana, entre ellos éste y algunas leyes que están por aprobarse y estar a la espera por si llega la reforma electoral.

En entrevista explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene el turno de la minuta que reforma el artículo 127 constitucional y seguramente podría procesarla en los últimos días, para ser abordado de acuerdo con los tiempos establecidos en la ley.

“Ellos ponen el ritmo al interior con libertad. Vamos a esperar qué deciden, pero obviamente el grupo parlamentario de Morena acompañará esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum“, precisó.

Asimismo, precisó que no sabe la fecha exacta de su discusión pero se busca que será aprobada antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, a finales de abril.

Monreal Ávila explicó que la Cámara de Diputados tiene diez instrumentos legislativos importantes, de aquí a antes de que concluya las sesiones, más los que nos envíen o los que surjan en la Cámara de Diputados.

Entre ellos, las reformas al procedimiento de lo contencioso administrativo, delitos en materia de medio ambiente, las pensiones doradas, Ley de Migración y la Ley de Vivienda.

Asimismo, dos iniciativas que ingresaron de la presidenta Claudia Sheinbaum que son muy importantes para reactivar la economía del país, una que es una modificación al Código Fiscal de la Federación, y una nueva ley para establecer inversiones de tipo privado combinadas con público y social, que se prevé sean avaladas antes de la Semana Santa.

Además, dijo que también estarán a la espera del Plan B de la reforma electoral, una vez que el Senado de la República pueda resolver de manera autónoma su veredicto y tornárnoslo a la cámara revisora que ahora es la Cámara de Diputados.

Aseguró que una vez que llegue la reforma electoral se cuidará la ley, “no vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley”.