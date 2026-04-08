Diputados aprobarán entre 10 y 15 reformas más en este periodo de sesiones

Entre los temas que aún están pendientes por resolverse se encuentran la reforma constitucional en materia de feminicidio y la Ley de Migración

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobará el Plan B de la reforma electoral y se prepara la aprobar en lo que resta del periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, entre 10 y 15 iniciativas más, entre ellas la relativa al feminicidio, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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Explicó que entre las iniciativas que estarán por llegar están probablemente una Ley de Migración y también una reforma al artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una Ley General en materia de Feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en las 32 entidades federativas. Esto busca cerrar brechas legales y garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género.

“Vendrá también otro tipo de reformas que estamos en espera de recibir. Creo que son, de aquí a la conclusión, entre 10 y 15 reformas importantes en materia constitucional y en materia legal”, explicó en entrevista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, añadió que se concluirá en la sesión de este miércoles el Plan B, donde se discutirán y, en su caso aprobarán adecuaciones a tres artículos de la Constitución Política.

En tanto, anunció que el jueves se abordarán también en el pleno, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo que se refiere a la resolución de la Suprema Corte de la Nación sobre que la Unidad de Inteligencia Financiera, sin ordenamiento judicial, puede congelar cuentas bancarias, el legislador dijo que la respeta.

“Sí, es un precedente constitucional de mucha importancia, lo que ahora ocurrió en la Corte es que ha cambiado el criterio constitucional que se venía manejando en el sentido de permitir bloquear e investigar cuentas que sean sospechosas de lavado o de dinero ilícito“, dijo.

Subrayó que la Corte ha emitido un pronunciamiento y como máximo tribunal de justicia “yo lo respeto, no es un fallo sesgado, es una resolución judicial que se emitió conforme a la ley, conforme a la Constitución y debe de respetarse”.