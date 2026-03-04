Establece que es derecho de trabajadoras abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, para incluir el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras, por lo que fue enviada al Senado para su análisis.

El dictamen establece que la desconexión digital será el derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

Estipula como obligaciones de las personas empleadoras el respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral y emitir la política interna dirigida a todas las personas trabajadoras.

#ÚLTIMAHORA | Quedó aprobado el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. pic.twitter.com/MTl1arlObf — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 3, 2026

El ejercicio del derecho a la desconexión digital contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral, conciliará la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez Rivera, explicó que durante años se hizo creer que estar disponible todo el tiempo era sinónimo de compromiso, que contestar a cualquier hora era ponerse la camiseta, cuando la hiperconectividad está generando estrés, ansiedad y agotamiento, está rompiendo el equilibrio entre la vida personal y el trabajo y afecta el derecho a descansar.

Con el dictamen se reconoce que las personas trabajadoras tienen derecho a desconectarse una vez que salgan de su horario laboral. La desconexión digital, dijo, es, en términos claros, el derecho de las personas trabajadoras a no ser contactadas fuera de su jornada laboral durante sus descansos, permisos o vacaciones para garantizar su tiempo personal y familiar.

“Eso significa que tu jefe ya no te puede estar buscando fuera de horario como si estuviera disponible todo el tiempo, que tienes derecho a no contestar, que tienes derecho a descansar, que tienes derecho a vivir. Esta propuesta no busca frenar la productividad ni afectar a las empresas, tampoco busca generar conflictos; al contrario, busca algo que ya está comprobado en todo el mundo: cuando hay equilibrio, hay mejores resultados“, destacó.

Agregó que cuando una persona descansa rinde más, cuando hay claridad en los límites hay mejores ambientes laborales y cuando se respeta el tiempo de las personas también se fortalece el compromiso de cada uno de nosotros. Este derecho ya existe en países como Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal, Irlanda, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Costa Rica.

Sánchez Rivera puntualizó que se debe entender que sí se puede tener productividad sin sacrificar la vida personal y México no puede quedarse atrás. Este derecho no significa que no pueda haber excepciones. “Sabemos que hay momentos extraordinarios, urgentes, reales, pero esas deben ser eso, excepciones no la regla, porque hoy para muchas personas la excepción ya se volvió costumbre o incluso una obligación”.

Indicó que hoy se da un paso real para mejorar la calidad de vida de millones de personas. “Hoy estamos logrando construir algo que puede cambiar la realidad de millones de mexicanas y mexicanos. En México el trabajo digno también significa respetar el tiempo de las personas. Aprobarlo es reconocer el derecho al descanso, a la salud mental y a la vida personal de millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.