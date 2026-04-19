Diputados de Morena afinan Ley de Cuidados en CDMX tras audiencias públicas

La legislación contempla la elaboración un padrón de cuidadores en la capital, para también atender sus necesidades

Diputados locales de Morena aseguraron que la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tomará en cuenta las opiniones de especialistas y personas cuidadoras, y entre otras cosas se elaborará un padrón de cuidadores en la capital.

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Los diputados Cecilia Vadillo y Víctor Varela señalaron que en mayo concluyen las audiencias públicas, para entrar de lleno a la elaboración de la legislación.

Vadillo explicó que los resultados de la etapa deliberativa sobre la Ley, de 5 mesas de trabajo, 202 participantes y 58 opiniones recibidas, abordaron las necesidades de personas con discapacidad, personas mayores, personas cuidadoras, personas en situación de calle, y niñas, niños y adolescentes.

La diputada calificó el ejercicio como enriquecedor y destacó que escuchar tanto a especialistas como a grupos organizados hará la ley más integral e inclusiva. Entre los énfasis recogidos destacan la salud mental, la atención a juventudes y la creación de un registro de personas cuidadoras.

El diputado Víctor Varela identificó una preocupación que atravesó todas las mesas: que los cuidados sean cercanos a las personas. “La movilidad es un reto mayúsculo”, advirtió, y llamó a todas las instancias a hacer de la cercanía una realidad concreta, no sólo un principio en papel. Varela anunció la revisión del presupuesto progresivo del sistema y la incorporación de candados que impidan recortes al financiamiento de los cuidados. La ciudadanía puede seguir el proceso en sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx.

Por otro lado, el diputado Alberto Martínez Urincho señaló que la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir la extorsión, crea un nuevo tipo penal para perseguir este delito desde sus primeras manifestaciones, al tipificar el hostigamiento coercitivo.

La modificación al Código Penal armoniza la legislación con la Ley General en Materia de Extorsión, incorpora la violencia física o moral como agravante en casos de cobranza ilegítima, y crea el delito de Hostigamiento Coercitivo, permitiendo actuar desde el primer acto de amenaza o intimidación. Esta figura llena un vacío legal y protege a comerciantes, transportistas y vecinos.

La reforma permite actuar antes de que el daño se concrete, sin importar la forma de la amenaza. Se destacó el impacto del temor y la zozobra social y se busca incentivar la denuncia ciudadana.

En el mismo tema, el diputado Paulo García recordó que la legislación contempla un agravante para servidores públicos: quien utilice su cargo para extorsionar enfrentará una pena mayor. Señaló que este criterio debe aplicarse en todas las esferas públicas.