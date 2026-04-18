Advirtieron que el cese de tres funcionarios menores no basta, pues públicamente se mintió a los mexicanos

Tras el cese de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, diputados del PAN anunciaron que ampliarán la demanda que presentaron en la Fiscalía General de la República, por los daños ambientales tan graves en las costas mexicanas.

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El diputado Federico Döring sentenció que la mentira que públicamente salió a decir el gobierno federal no puede quedar impune y tiene que ser sancionado y no quedarse solo en chivos expiatorios.

“Estos delitos ecológicos y los daños a los pescadores, y a nuestro medio ambiente, exigen la cárcel de los responsables y no sólo de esos tres chivos expiatorios, sino de los altos mandos que ocultaron la información hasta que por presión política y por la información que los ciudadanos hicieron pública, no pudieron seguir mintiendo”, sentenció.

Döring dijo que el PAN retomará su denuncia ante la Fiscalía General Pública en esta materia y ampliaremos en contra de estos y otros servidos públicos.

A su vez, el diputado Daniel Chimal García, celebró que la presión política para aclarar esta crisis del derrame de petróleo en el Golfo haya dado frutos como la separación del cargo de 3 funcionarios de Pemex, pero debe ir más allá.

“El gobierno nos mintió hasta que ya no pudieron seguirlo haciendo, nunca hubo barco fantasma, lo que hay es corrupción y negligencia porque Morena quebró Pemex”, sentenció.

Asimismo, el panista dijo que los nuevos funcionarios de Morena en Pemex son tan abiertamente, ignorantes y corruptos, que ni siquiera pudieron reparar un ducto.

En tanto, Priscila Vera, coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN PAN, recordó que la presidenta Sheinbaum dijo de manera muy enfática que estaban investigando el derrame de hidrocarburo, pero que tenía certeza de que Pemex no había sido antes de tener una investigación seria.

Enfatizó que Pemex ha quebrado, ponen a directores generales incompetentes y este es el resultado. Así que, más allá de qué hoy tengamos a tres responsables, es necesario que la empresa se haga cargo, que haya una compensación económica para los pescadores, para los pobladores y también para los operadores turísticos.