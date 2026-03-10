Una vez que se vote la reforma electoral, se avanzará en los temas pendientes mientras se espera la implementación del Plan B.

La Cámara de Diputados prepara ya la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales, pues Claudia Zavala, Dania Ravel y Martín Faz terminan su periodo el próximo 3 de abril, y ante la evidencia de que la reforma electoral no será aprobada, se buscará acelerar el proceso para la selección de estos tres cargos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que se planea emitir la próxima semana la convocatoria, donde se establecerán los términos del proceso para la selección de los candidatos a estas posiciones.

Morena busca mayoría en el consejo general del INE

Ante la determinación de la presidenta de no tocar la forma de integración del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), se tendrá que renovar parte del organismo electoral, con lo que Morena y sus aliados tienen la posibilidad de determinar a los tres nuevos consejeros electorales y con ello tener a la mayoría con afinidades a las posiciones de la 4T.

Y es que los tres consejeros salientes son parte de un bloque que tuvo una confrontación frontal con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con lo que la reconfiguración del consejo permitiría a Morena tener control sobre el órgano electoral, pues actualmente cinco consejeros son afines a las posturas de la 4T y sumando estos tres serían 8.

Para conseguir la elección de estos tres consejeros, se requieren los votos del PT y el PVEM, por lo que la negociación con esos partidos tiene que ser tersa y evitar confrontaciones por la reforma electoral.

Comité Técnico de Evaluación definirá candidatos

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, le corresponde a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para la renovación de las posiciones vacantes, y para calificar a quienes se inscriban se conformará un Comité Técnico de Evaluación, conformado por tres postulados por la propia Cámara de Diputados y dos más por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con lo que este órgano también quedará bajo el control de Morena.

Las y los nuevos consejeros deben ser electos por mayoría calificada y en caso de no lograrse acuerdos podría ser electos por insaculación.

En este contexto, Monreal Ávila insistió en que se requiere mantener la alianza con el Partido del Trabajo y el PVEM, porque además de esta elección vienen reformas constitucionales que requieren el acompañamiento de los partidos de la 4T.

PT y PVEM rechazan reforma electoral

Por lo que se refiere a la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que este martes las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral sesionarán para votar el dictamen y de ahí pasarlo a la Junta de Coordinación Política para su análisis y discusión.

Señaló que es un hecho evidente, porque ellos mismos lo han hecho público, que el PT y el PVEM no votarán a favor, por lo que es necesario avanzar en la dictaminación, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que enviará una propuesta alterna.

Asimismo, precisó que en materia constitucional la presidenta puede enviar algunos temas que no fueron tocados en esta primera iniciativa, como empatar la revocación de mandato con las elecciones federales, cambiar la fecha de la elección de las elecciones judiciales y la eliminación del fuero, así como la modificación de leyes secundarias.

“Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantó su voto y veo difícil que cambien su opinión; sin embargo, yo he tenido reuniones con ellos y mañana tendré reuniones con la Junta de Coordinación Política y también en la tarde tendré reuniones con el Verde, pero no es fácil que cambien su decisión ya tomada”, dijo en entrevista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que hay una reforma sobre propiedad industrial que está pendiente de dictaminar y la de límite a pensiones, si la aprueba el Senado esta semana.

Además, señaló que están pendientes por llegar reformas al sistema anticorrupción, que son varias leyes a modificar que todavía no llega y una nueva Ley de Migración que tampoco ha llegado y viene. Asimismo, agregó que también está pendiente el tema de cinematografía, más uno en materia penal y del código de procedimientos penales.