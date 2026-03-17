Desahogarán esta semana los legisladores diversos temas, entre ellos el relativo a las llamadas pensiones doradas

Tras reiterar el apoyo absoluto de la bancada de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que en política cuentan los resultados que benefician al pueblo y los principios. El acuerdo en torno al Plan B de la reforma electoral demuestra que el diálogo sí da frutos, sentenció, aunque aclaró que será la presidenta la que decida a qué Cámara la manda.

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El legislador explicó que esta semana la Cámara de Diputados estará a la espera por si llega la segunda parte de la reforma electoral y también se desahogarán otros temas que están pendientes.

Explicó que en la agenda hay temas de trascendencia que se busca desahogar esta semana, pues ya está en San Lázaro la minuta del Senado para topar las pensiones y jubilaciones de servidores públicos, para que no superen el 50 por ciento de las percepciones de la presidenta de la República.

En un video, explicó que también está lista para desahogarse la minuta de reforma la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para simplificar el proceso de protección a patentes y registros, que es muy importante en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá.

Además, dijo que hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Derechos de Autor para proteger a mujeres artistas o ejecutantes.

Otra reforma que se discutirá es la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisuales, así como modificaciones a la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo y finalmente las reformas en materia de delitos ambientales.

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Por otro lado, dijo que haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B de la reforma electoral es un acierto político, que demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición.

Agregó que este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México en estos momentos.