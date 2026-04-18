Director de Comisión de Árbitros violó reglamento e ingresó a cabina del VAR en el San Luis vs. Pumas

Se filtró un video donde se ve al argentino Horacio Elizondo, dándole indicaciones a los árbitros tras el segundo penal que se había marcado a los felinos

Una más de los árbitros en el futbol mexicano, aunque esta vez el involucrado es el director de la Comisión de Árbitros, quien violó el reglamento durante el juego entre Atlético San Luis y Pumas.

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El argentino Horacio Elizondo fue “balconeado” en un video filtrado, donde se observa que ingresó a la cabina del VAR en las instalaciones de la Femexfut en Toluca.

Esto se contrapone con el Reglamento de Competencia de la Liga MX, que prohíbe la presencia de personas ajenas a los árbitros designados en la cabina del VAR.

“Ningún oficial podrá entrar en contacto con los integrantes del VAR“, señala el reglamento.

Sin embargo, Elizondo no respetó la norma e ingresó cuando se analizaba la jugada entre Andrés Sánchez y Robert Morales al 85′.

Inicialmente, el árbitro Luis Alfredo García había marcado penal, pero la falta fue fuera del área; en ese momento Elizondo intervino e ingresó a la cabina.

La decisión final fue anular el penal y marcar tiro libre, mismo que Jordan Carrillo convirtió en el 0-2, asegurando la victoria de Pumas en el Estadio Libertad Financiera.

En ese mismo partido, en el primer penal a favor de Pumas, el juego ya se había reanudado, pero el árbitro detuvo el partido para revisar el VAR, donde se confirmó la infracción sobre Robert Morales.

Horacio Elizondo, quien llegó en mayo de 2025 a la Comisión de Árbitros, ya enfrenta polémicas, y este caso evidencia que no respetó el Reglamento de Competencia.