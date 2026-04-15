El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseveró que la segunda mitad de este año se mantendrá la incertidumbre económica como una constante por las reformas y disposiciones internas, y por una complicada revisión del T-MEC.

LEE ADEMÁS: Banamex alerta: subir la tortilla sería “desastroso” para la economía

Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del organismo, sostuvo que la “incertidumbre” se mantiene en el clima de negocios mexicano por cuestiones internas y externas. Es más, advirtió que si el conflicto por el estrecho de Ormuz excede los seis meses y se mantiene el resto de este año, el gobierno federal dejaría de percibir más de 220 mil millones de pesos por el subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), estimó el IMEF.

Dicha cantidad es aproximadamente el 50% de lo que el gobierno ingresó por IEPS en 2025, equivalente a 0.6% del PIB, con lo que aumentaría la probabilidad de que el déficit fiscal total para 2026 ascienda a 5.0% del PIB, y no sea un 4.1%, como lo indicó la Secretaría de Hacienda, señaló Gutiérrez.

En este entorno, sorprende que se presente una iniciativa al Congreso para modificar lo que se define como ‘gasto corriente estructural’ para excluir sueldos del sector público y gasto en programas sociales. Esto permitiría gastar más al Gobierno de lo que fue autorizado en el presupuesto sin violar la aprobación, pero el efecto final sería un aumento al déficit amplio.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo, comentó que algunos aspectos que no permiten una segunda mitad del año dinámica son los cambios en los bloqueos de cuenta que puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial.

Comentó que “en pláticas con personas se ha visto que los bancos no notifican a los cuentahabientes y eso no les permite cumplir con sus obligaciones de pago a los proveedores y la nómina”, dijo.

Además, aseguró que el proceso aclaratorio no es sencillo y puede tardar hasta dos meses para que las pequeñas y medianas empresas puedan disponer de sus recursos económicos.