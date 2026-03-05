DJ Moore se convierte en nueva arma de Josh Allen en Buffalo Bills tras ser canjeado por Chicago Bears

El equipo de la AFC Este acordó adquirir al veterano receptor abierto DJ Moore a través de un intercambio con los Chicago Bears

Los Buffalo Bills han sacudido el mercado de la NFL. El equipo de la AFC Este acordó adquirir al veterano receptor abierto DJ Moore a través de un intercambio con los Chicago Bears. Con ello, Josh Allen tendrá un arma más para su ofensiva en busca de alcanzar la gloria de la NFL en la temporada 2026.

La operación representa un movimiento significativo para ambos equipos de cara a la temporada 2026. El acuerdo establece que los Bears transferirán a Moore junto con una selección de quinta ronda del Draft de la NFL 2026 a los Bills, a cambio de una selección de segunda ronda del mismo Draft.

Se trata de una apuesta de Buffalo por añadir experiencia y talento comprobado a su cuerpo de receptores, mientras que Chicago continúa su reconfiguración tras una temporada discreta. El receptor abierto de 28 años pasó las últimas tres temporadas con los Bears, después de llegar procedente de los Carolina Panthers en 2023.

Su primera campaña en Chicago fue espectacular, pues estableció marcas personales con 96 recepciones, 1,364 yardas y ocho touchdowns en 17 aperturas, consolidándose como el blanco favorito en la ofensiva de los Bears. Sin embargo, las dos temporadas siguientes reflejaron una tendencia a la baja.

En 2025, el veterano registró la menor cantidad de recepciones de su carrera como titular, con 50 atrapadas para 682 yardas y seis anotaciones en 17 apariciones. A pesar del bajón productivo, Moore mantuvo una de sus cualidades más valiosas: la durabilidad. No se ha perdido un partido como titular desde 2020, un activo invaluable en una liga tan exigente físicamente como la NFL.

Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2018 por los Panthers, Moore ha construido una carrera sólida a lo largo de ocho temporadas. En 131 partidos en la NFL, acumula 608 recepciones para 8,213 yardas y 43 touchdowns, números que lo colocan entre los receptores más consistentes de su generación.

Su contrato actual, una extensión por cuatro años y 110 millones de dólares firmada con los Bears en 2024, lo ata a la franquicia hasta 2029, por lo que Buffalo adquiere no solo a un jugador de impacto inmediato, sino también certeza contractual a mediano plazo.

La llegada de DJ Moore a Buffalo inyecta experiencia y profundidad a una sala de receptores que ya contaba con nombres interesantes.

Josh Palmer, Khalil Shakir y Keon Coleman conforman un grupo joven con proyección, al que ahora se suma un veterano con múltiples temporadas de mil yardas en su historial.

La presencia de Moore, un receptor físico de 1.83 metros y 97 kilogramos, capaz de ganar rutas tanto por dentro como por fuera, le dará a Josh Allen un blanco confiable en momentos cruciales.

Para los Chicago Bears, el movimiento confirma su intención de construir alrededor de un joven núcleo ofensivo. La salida de Moore libera espacio y protagonismo para que Rome Odunze, Luther Burden III y el ala cerrada Colston Loveland asuman roles principales en el ataque aéreo de Chicago.

La selección de segunda ronda obtenida en el intercambio añade capital valioso de Draft para seguir fortaleciendo un proyecto en construcción.