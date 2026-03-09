Djokovic vuelve a octavos de Indian Wells por primera vez desde 2017

Novak Djokovic sufrió pero venció a Aleksandar Kovacevic y avanzó a los octavos de final en Indian Wells 2026

Chicago (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El serbio Novak Djokovic se clasificó este lunes para los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells por primera vez desde 2017, pero lo hizo con susto, al imponerse por 6-4, 1-6 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

TE PUEDE INTERESAR: Pittsburgh Steelers añaden talento a su cuerpo de receptores con Michael Pittman

Djokovic, número tres del ranking mundial, conquistó cinco veces el título de Indian Wells, aunque su última corona se remonta a 2016.

Desde entonces, se perdió cuatro ediciones por la pandemia del coronavirus y por no cumplir con los posteriores requisitos de vacunación establecidos por Estados Unidos.

Regresó en 2024, cuando cayó en tercera ronda, y también se despidió en su debut en la edición de 2025.

Sufrió en su debut del pasado sábado contra el polaco Kamil Majchrzak, cuando tuvo que remontar un set, y también pasó momentos complicados este lunes frente al número 73 del mundo.

Doing what he does best 🙌@DjokerNole overcomes a tough test as he outlasts Kovacevic 6-4 1-6 6-4 in #TennisParadise pic.twitter.com/YKrSLeqDLw — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2026

Kovacevic tan solo perdió cinco puntos con el saque en el primer set, pero Djokovic aprovechó su primera oportunidad de break en el tercer juego para llevarse la manga por 6-4.

Parecía que el serbio tenía el partido bajo control, pero Kovacevic reaccionó y firmó un inesperado 6-1, que equilibró el encuentro.

No hubo roturas de servicio en el tercer set hasta el 5-4, cuando Djokovic convirtió su tercera oportunidad de break para sellar un trabajado pase de ronda.

Habían pasado dos horas y dos minutos en la pista central cuando el último revés de Kovacevic terminó fuera, para alivio de Djokovic.

El serbio, que también está inscrito en el dobles en el cemento californiano, al igual que el italiano Jannik Sinner, será rival de uno entre el británico Jack Draper y el argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final.

Draper, número catorce del mundo, es el vigente campeón de este torneo, que se disputa en California hasta el próximo domingo. EFE.