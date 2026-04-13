Localizan con vida al alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre en el Estado de México

El presidente municipal, Juan Andrés Vega Carranza, alertó sobre la suplantación de su identidad. / Foto: Cortesía del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón

Tras un intenso operativo federal y estatal, las autoridades confirmaron el hallazgo del edil y del director del hospital IMSS-Bienestar en la región de Zacualpan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este lunes que el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el médico Juan Vega Arredondo, han sido localizados con vida.

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Ambos se encuentran a salvo luego de un despliegue operativo coordinado entre fuerzas federales y de los estados de Guerrero y el Estado de México. “Se continuarán las operaciones para detener a los responsables”, aseguró Harfuch a través de sus redes sociales.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

El operativo de rescate: Coordinación interestatal

La localización fue el resultado de una acción conjunta entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México. El despliegue incluyó personal en tierra y apoyo de aeronaves que sobrevolaron la región Norte de Guerrero y municipios colindantes.

En las tareas de búsqueda y rescate participaron instituciones clave de seguridad:

Secretaría de la Defensa (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar) (incluyendo un grupo élite)

(incluyendo un grupo élite) Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Hallazgo en zona de influencia delictiva

De acuerdo con los reportes preliminares, el edil y su padre fueron ubicados en la región de Zacualpan, en la zona sur del Estado de México. Esta área es identificada como un punto de operación de la organización criminal La Familia Michoacana; no obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la relación de este grupo con el caso.

Cronología de la desaparición

La crisis de seguridad para la familia Vega comenzó el pasado sábado 11 de abril, cuando se reportó la privación de la libertad de Juan Vega Arredondo, quien se desempeña como director del Hospital General “Adolfo Prieto” (IMSS-Bienestar) en Taxco.

Por su parte, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza fue reportado como ausente este lunes 13 de abril, tras haber acudido presuntamente al municipio de Tetipac. Durante el domingo, el edil ya había suspendido su agenda pública y se limitó a publicar un video informativo sobre su gestión, sin mencionar la situación de su padre.

Reacción del Gobierno de Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó la efectividad de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. A través de un mensaje oficial, resaltó el despliegue permanente en la región y el compromiso de las autoridades para dar con el paradero de los responsables.

“Nuestro compromiso se mantiene firme: seguir actuando con responsabilidad y atención”. Evelyn Salgado Pineda

Informamos la localización con vida del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el señor Juan Vega Arredondo.



Este resultado es producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, con un despliegue permanente… https://t.co/FsrMBP1WFr — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 13, 2026

Las fiscalías correspondientes mantienen abierta la carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares para esclarecer los hechos y determinar el móvil detrás de este incidente que mantuvo en alerta a la región Norte del estado.