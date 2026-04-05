Doblete de Julián Quiñones no evita caída del Al Qadsiah ante Al Ettifaq

Julián Quiñones anotó un doblete con Al Qadsiah y lidera la tabla de goleadores en Arabia Saudita pese a la derrota 3-2 ante Al Ettifaq

El delantero mexicano Julián Quiñones se destacó con gran actuación en el balompié de Arabia Saudita, donde este domingo anotó un doblete que lo colocó como líder rompe-redes de la competición, por encima del astro mundial Cristiano Ronaldo. A pesar de los goles del naturalizado mexicano, su equipo, el Al Qadsiah, cayó 3-2 en un polémico duelo ante el Al Ettifaq.

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El partido correspondiente a la Jornada 27 dejó como saldo dos jugadores expulsados del Al Qadsiah y un gol anulado en tiempo de compensación, que pudo haber significado el empate.

Con estos dos tantos, Quiñones alcanzó 26 goles, colocándose en la cima de la tabla de anotadores, aunque comparte el primer lugar con Ivan Toney de Al Ahli, con igual registro.

🤯🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y LLEGA A 64 G+A EN 61 PARTIDOS EN ARABIA SAUDÍ!



Es el segundo máximo goleador de 2026 EN TODO EL MUNDO. Tiene que estar en el mundial. 🔥🏆 pic.twitter.com/YuLpDsh1Wv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 5, 2026

Por debajo aparece Cristiano Ronaldo, quien recién reapareció tras superar una lesión que le impidió viajar a México para la reinauguración del Estadio Azteca. Ronaldo, con el Al Nassr, suma 23 goles, tres menos que el exjugador de las Águilas del América.

La próxima actuación del mexicano con el Al Qadsiah será el jueves a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, ante el Damac en la Jornada 28 de la Saudi Pro League.

Quiñones apunta a ser una de las piezas clave de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo, cada vez más cercana.