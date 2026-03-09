Dólar hoy 9 de marzo de 2026 en México: ¿A cómo está en compra y venta?

Conoce el precio actual del dólar en México y las cotizaciones en los principales bancos del país. Entérate del tipo de cambio USD/MXN hoy

El tipo de cambio es uno de los indicadores económicos más importantes para cualquier país, y México no es la excepción. Este índice refleja el valor de la moneda nacional, el peso mexicano, frente a otras divisas internacionales, principalmente el dólar estadounidense. Por tal motivo te decimos cómo amaneció la compra y venta del dólar en México este día.

A través de esta nota te mantendremos informado sobre cómo se mueve la bolsa de valores, la venta y compra de divisas hoy en México, ya que es importante destacar que el tipo de cambio en nuestro país también es sensible a eventos y condiciones externos. La incertidumbre política y económica a nivel global, así como las tensiones comerciales entre grandes potencias, pueden tener un impacto significativo en el valor del peso.

¿A cuánto está el dólar en México hoy?

El precio del dólar hoy 9 de marzo de 2026 en México es de 17.88 pesos por billete verde en promedio.

Tipo de cambio en los bancos de México