Donald Trump critica a la NFL por el streaming de partidos y los altos precios de plataformas, advierte que el fútbol americano podría perder audiencia

La intermitente tensión entre la NFL y Donald Trump ha llegado a un punto aún más álgido con el giro de esta liga hacia la transmisión en streaming. El presidente de Estados Unidos se manifestó abiertamente contra los precios tan elevados de cada plataforma para poder disfrutar los juegos.

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En una entrevista con el programa Full Measure, se le preguntó a Trump si creía que la liga estaba incurriendo en abusos al transmitir los partidos en plataformas de pago y si el gobierno federal debería hacer algo al respecto. La respuesta del mandatario no dejó lugar a dudas, pues no le gusta nada lo que está viendo.

“Es difícil. Hay gente que ama el fútbol americano. Son gente estupenda. No ganan lo suficiente para pagar esto. Es difícil. Y podrían estar matando a la gallina de los huevos de oro. O sea, tienen esa estúpida jugada de patada inicial que no se puede ver. Es imposible de ver. Odio los partidos donde, ya saben, tienen ese nuevo saque inicial falso. No creo que sea más seguro. Espero que el fútbol americano universitario no haga eso”, dijo.

No sorprende que Trump encontrara la manera de mencionar la alternativa que la NFL implementó hace dos años a la formación tradicional de patada inicial, una crítica que suele repetir aunque no parezca reconocer que la nueva formación ha generado muchas más devoluciones que la anterior. Y luego, retomó el tema central de la migración de los juegos a las plataformas de pago.

“Tienen que tener cuidado porque, ya saben, otros lo han intentado y de repente te quedas sin deporte. Probablemente pasará. Es muy triste que le quiten el fútbol a muchísima gente. Muy triste. No me gusta”, comentó Trump, quien al ser cuestionado directamente si el gobierno intervendrá en el asunto, respondió con cautela pero sin ocultar su malestar.

”No lo sé. Pero no me gusta. No me gusta. Están ganando mucho dinero. Podrían ganar un poco menos. Podrían dejar que la gente lo vea. Hay gente que vive para el domingo. Viven para eso, no pueden pensar en otra cosa, y de repente, van a tener que pagar mil dólares por partido. Es una locura. No estoy contento con esto”, sentenció.